Kayısının faydaları saymakla bitmiyor: Günde 4 tane yerseniz...

Yaz aylarının öne çıkan meyvesi kayısı, vitamin ve mineral deposu olmasının yanı sıra içerdiği liflerle, diyet yapanların sıklıkla tercih ettiği bir besin. A, C, E vitaminleriyle demir, magnezyum, kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olan kayısı sağlık açısından önde gelen besinlerden biridir. Her gün 4 tane kayısı yiyerek hem kilo kontrolünü yapabilir hem de kalbinizi güçlendirebilirsiniz. Potasyum, C vitamini ve posa, kalbi korumak için önemlidir. Kayısı bu 3 önemli bileşen sayesinde kalp krizi, inme gibi çeşitli kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor.

Kolesterolü dengeliyor

Ayrıca kan damarlarının ve arterlerin üzerindeki baskıyı azaltarak kan basıncını düşürür, fazla kolesterolün birikmesini önleyerek kalbin yükünü hafifletir.

Bağırsakları çalıştırıyor

Kayısı, posa içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırıcı etkiye sahiptir. Posa bağırsaktaki atıkların yumuşamasını ve bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlayarak sindirimi kolaylaştırır,böylece kabızlığı önler.

(Güneş)