Kawasaki sendromu nedir? Kawasaki belirtileri neler? İşte yanıtı

Kawasaki sendromu nedir, belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa’daki 9 yaş altı çocuklarda, koronavirüsle bağlantılı olabileceği düşünülen, ateşli enflamasyon hastalığı görüldü. Kawasaki hastalığı özellikle beş yaş altı çocuklarda üç günden uzun süren ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözlerde kızarıklık ile kendisini gösteren bir çocuk hastalığıdır. Kawasaki sendromu ile ilgili merak edilenler haberimizde..

KAWASAKİ SENDROMU NEDİR?

Kawasaki hastalığı özellikle beş yaş altı çocuklarda üç günden uzun süren ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözlerde kızarıklık ile kendisini gösteren bir çocuk hastalığıdır. İlk defa Japon pediatrist Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından 1967 yılında tanımlanan bu hastalık, özellikle beş yaş altı çocuklarda tedavi edilmezse uzun süreli kalp komplikasyonlarına sebebiyet verebilen önemli bir rahatsızlıktır. Tedavi edildiğinde ise birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Kawasaki hastalığının nedeni tam olarak bilinmez. Ailesel yatkınlığın yanı sıra virüsler ve maruz kalınan kimyasallar gibi çevresel faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülür. Özellikle Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde daha sık gözlenir. Avrupa ve diğer bölgelerde ise gözlenme sıklığı yaklaşık 5-20/100000’dir. Erkek çocuklarda, kız çocuklarından daha sık gözlenir. Son yıllardaki verilere göre, Kawasaki hastalığının kış ve ilkbahar başlangıcında daha sık ortaya çıktığı belirtilmiştir.

KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Kawasaki hastalığı hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri, hızlı bir şekilde ortaya çıkması ve semptomların üç aşama halinde belirmesidir. Hastalık, semptomların başlamasından 10 gün ila 2 hafta kadar kısa sürede kalp rahatsızlığına neden olabilir. Hastalığın her aşamasında farklı semptomlar ortaya çıkabilir, bu nedenle belirtileri hastalığın aşamasına göre incelemek daha faydalı olacaktır.

Kawasaki hastalığının birinci dönem belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Üç günden uzun süren ve ilaç tedavisine fazla yanıt vermeyen yüksek ateş (39 derece üzerinde),

Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık,

Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık,

El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık,

Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri,

Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar,

Şişik ve parlak kırmızı dil (çilek görüntüsünde).

Çocuğunuzda üç günden uzun süren ateş gözlemlediyseniz vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna danışın.

Kawasaki hastalığının ikinci dönem belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Eklem ağrısı,

İshal,

Kusma,

Karın ağrısı,

El ve ayak derisinin soyulması.

Kawasaki hastalığının üçüncü döneminde henüz komplikasyon gelişmemişse belirtiler yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Fakat çocukların enerji seviyelerinin eski haline gelmesi uzun sürebilir.

KAWASAKİ HASTALIĞI TANISI NASIL YAPILIR?

Kawasaki hastalığının teşhisi için tek bir test yoktur. Tanı, belirtilerin benzediği diğer olası hastalıkların elenmesi ile konulur. Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren diğer hastalıklar şunlardır;

Streptokokların yol açtığı enfeksiyonlar,

Çocuk romatoid artriti,

Stevens-Johnson sendromu ve mukoza zarlarında bozukluk,

Toksik şok sendromu,

Kızamık,

Rocky Mountain benekli ateş gibi kene kaynaklı bazı hastalıklar.

Doktor, klinik muayeneye ek olarak kesin tanı için birtakım testler isteyebilir. Bu testler şu şekilde sıralanabilir;

İdrar tahlili

Kan tahlili: Diğer hastalıkları elemenin yanı sıra hekiminiz enflamasyon sonrasında artan beyaz kan hücrelerinin sayısını ve Kawasaki'de ortaya çıkabilen anemiyi belirlemek isteyebilir. B tipi natriüretik peptid denen (BNP) bir madde kalp stres altında olunca salınır ve bu maddenin kanda varlığı Kawasaki hastalığının göstergesi olabilir.

Elektrokardiyogram: Bu testte cilde bağlanan elektrotlar yardımıyla çocuğun kalp atışı ölçülür. Kawasaki hastalığında kalp ritmine dair komplikasyonlar gözlenebilir.

Ekokardiyogram: Bu testte ultrason görüntüleri kalbin nasıl çalıştığını ve varsa koroner arter anormalilerini belirler.