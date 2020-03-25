Karantinada ruh sağlığı için ailenize bol vakit ayırın
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahıloğulları, koronavirüsle mücadelede, ruh sağlığının korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.
Bu dönemde yaşanan en yaygın duyguların korku ve kaygı olduğunu vurgulayan Kahıloğulları, belirsizliğin kaygıyı artırdığını ifade etti.
ETKİLERİ AZALTIR
Kahıloğulları, Kişinin kendini baskı altında hissetmesi çok anlaşılır ancak bu kriz dönemini, kendimize ya da ailemize vakit ayırabileceğimiz bir sürece dönüştürebilirsek olumsuz psikolojik etkileri azaltmamız mümkün” dedi.