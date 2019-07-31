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Karaciğer nakli tarih oluyor

Karaciğer nakli tarih oluyor

Bilim insanları tarafından keşfedilen yeni bir tür hücrenin, karaciğerde bulunan iki temel hücre tipine dönüştürülebildiği tespit edildi.

SİROZU TEDAVİ ETTİ

İngiltere’deki King's College araştırmacıları, anne rahmindeyken oluşan ve HHyP adı verilen yeni bir tür hücre keşfetti. Yetişkinlerde az miktarlarda bulunan HHyP hücreleri, karaciğerdeki iki temel hücre tipine dönüşebiliyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler sonucu HHyP hücrelerinin, büyük çaplı bir hasarın ardından (siroz gibi) karaciğeri hızlı şekilde onardığı fark edildi. Uzmanlar,  Araştırmanın öncüsü Dr. Tamir Rashid “Bu gelişme, organ nakli seçeneğini rafa kaldırarak karaciğer hastalıklarını tedavi edebilme açısından umut vaat ediyor” dedi.

(Güneş)

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