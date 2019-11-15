Kara ölüm geri döndü

Tarihin en ölümcül hastalığı Çin’de yeniden hortaldı. Pekin’deki bir hastaneye yatırılan hastaların hıyarcıklı vebadan daha da tehlikeli olduğu bilinen pnömonik vebaya yakalandıkları belirtildi. “Yersinia pestis” adlı bakterinin yol açtığı hastalık üç şekilde ortaya çıkıyor. Bunlar, akciğerlerde görülen pnömonik veba, bir kan enfeksiyonu olan septisemik veba ve lenf bezlerini etkileyen hıyarcıklı veba.

HEMEN ÖLDÜRÜYOR

ABD Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi’ne göre (CDC) veba, enfekte hayvanlarla temas yoluyla ya da enfekte hayvanlardaki bitlerin ısırmasıyla geçiyor. Pnömonik veba öksürük yoluyla bulaşıyor. Son derece bulaşıcı olan hastalık geç kalınırsa öldürüyor.