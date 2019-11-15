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Kara ölüm geri döndü

Kara ölüm geri döndü

Avrupa nüfusunun yüzde 60’ını öldüren virüs yeniden hortladı. Çin’de vebaya yakalanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Son derece ölümcül olan virüs hava yoluyla bile bulaşıyor.

Tarihin en ölümcül hastalığı Çin’de yeniden hortaldı. Pekin’deki bir hastaneye yatırılan hastaların hıyarcıklı vebadan daha da tehlikeli olduğu bilinen pnömonik vebaya yakalandıkları belirtildi. “Yersinia pestis” adlı bakterinin yol açtığı hastalık üç şekilde ortaya çıkıyor. Bunlar, akciğerlerde görülen pnömonik veba, bir kan enfeksiyonu olan septisemik veba ve lenf bezlerini etkileyen hıyarcıklı veba. 

HEMEN ÖLDÜRÜYOR 

ABD Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi’ne göre (CDC) veba, enfekte hayvanlarla temas yoluyla ya da enfekte hayvanlardaki bitlerin ısırmasıyla geçiyor. Pnömonik veba öksürük yoluyla bulaşıyor. Son derece bulaşıcı olan hastalık geç kalınırsa öldürüyor.


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