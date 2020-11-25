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25 Kasım 2020 Çarşamba 02:09 | Son Güncelleme:

Kanserde çığır açan tedavi... Tümörün izi bile kalmıyor

Kanserde çığır açan tedavi... Tümörün izi bile kalmıyor

Bilim insanları ilk kez sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanseri tamamen yok edebilecek bir tedavi yöntemi geliştirmeyi başardı.

İsrail’in Tel Aviv Üniversitesi’nden bilim insanları, bu yıl Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülen ve hücrelerin DNA’sında değişiklik yapmaya imkan tanıyan CRISPR-Cas9 genetik makası ile Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın koronavirüs aşılarında kullandığı taşıyıcı RNA teknolojisini kansere karşı birleştirdi. Bu sayede dünyada ilk kez sağlıklı hücrelere zarar vermeden sadece kanserli tümörler yok oluyor. Yan etkisi olmayan tedavinin kanserin tüm formlarında yüzde yüz tedavi sağlayabileceği düşünülüyor. CRISPR-Cas9 genetik makası organizmaların DNA’sının son derece yüksek bir hassasiyetle değiştirebilmesine olanak tanıyor. Tedavi kanserli tümörü hedefleyerek, içerdiği taşıyıcı RNA sayesinde zararlı hücrelerin DNA’sını kesiyor. Böylelikle kanser hücresi çoğalma yeteneğini kaybederek yok oluyor. 

2 yıl içinde insanlara uygulanması hedeflenen tedavinin kemoterapinin yerini alabileceği ifade edildi. 

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turmedya.com.tr'>duygu.gecu@turmedya.com.tr</a></p>

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