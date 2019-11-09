Kanser riskini kahveyle azaltın

Araştırmaya 7,5 yıl süresince düzenli olarak kahve tüketen 472 kişi katıldı. Kahve tüketen gönüllülerin diğerlerine göre daha sık sigara içtiği, kolesterol oranının da daha yüksek olduğu, ama bunun kansere yakalanma şansını artırmadığı kaydedildi. Araştırmacılara göre, kahvenin organizma üzerindeki olumlu etkinin sebebi, yüksek oranda antioksidan ve kafein içermesi.