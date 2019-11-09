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Kanser riskini kahveyle azaltın

Kanser riskini kahveyle azaltın

Queen’s Belfast Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptıkları araştırma sonuçlarına göre kahve tüketiminin karaciğer kanserinin ilerleme riskini azalttığı kaydedildi.

Araştırmaya 7,5 yıl süresince düzenli olarak kahve tüketen 472 kişi katıldı. Kahve tüketen gönüllülerin diğerlerine göre daha sık sigara içtiği, kolesterol oranının da daha yüksek olduğu, ama bunun kansere yakalanma şansını artırmadığı kaydedildi. Araştırmacılara göre, kahvenin organizma üzerindeki olumlu etkinin sebebi, yüksek oranda antioksidan ve kafein içermesi. 


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