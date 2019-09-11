Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,764
  • 6,3429
  • 276.576
  • 101938
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Sağlık
    3. >
  3. Bir antibiyotik sınıfı iki kalp rahatsızlığının olasılığını artırıyor

Bir antibiyotik sınıfı iki kalp rahatsızlığının olasılığını artırıyor

Bir antibiyotik sınıfı iki kalp rahatsızlığının olasılığını artırıyor

Doktorların sıklıkla reçete ettiği bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi.

British Columbia Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, Ciprofloxacin veya Cipro gibi florokinolon sınıfı antibiyotikleri kullananlarda, ana atardamar ve mitral yetersizlik gelişme olasılığının 2,4 kat arttığını gösterdi. 

Araştırma çerçevesinde florokinolon sınıfı antibiyotiklerin amoksisilin grubuyla kıyaslandığı, en yüksek riskin son 30 günlük kullanım içinde gözlendiği belirtildi.

Çalışma ekibinin lideri Mahyar Etminan, "Bu antibiyotik sınıfı çok işe yarar ancak özellikle topluluk enfeksiyonları olmak üzere çoğu vakada gerçekten gerekli değil. Yersiz reçete edilmesi hem antibiyotik direncine hem de ciddi kalp sorunlarına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) yan etkiler bilgilendirme sistemi verilerinin yanı sıra ABD'de özel sağlık sigortası şikayetlerinin yer aldığı veri tabanının kullanıldığı araştırmada hastaların yan etkiden 30 gün önce florokinolon sınıfı antibiyotik kullananlar, geriye dönük 31 ila 60 gün ya da 61 ila 365 gün içinde florokinolona maruz kalanlar olarak gruplandırıldığı belirtildi.

Araştırma dahil edilenlerin 12 bin 505'inde valvüler regürjitasyonu bulunduğu ve 125 bin 20'sinin de kontrol grubunda yer aldığı kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlandı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hilal Cebeci itiraf etti! Meğer 6 yıl önce...
Geçen ay boşanmışlardı... Flaş hamle!
Düğünün ardından hastanelik oldu
Arda Turan ve Berkay'dan peş peşe açıklamalar!
Aslıhan Doğan Turan'dan dava hakkında ilk paylaşım
<p>Rusya’nın Tümen şehrinde 2 kadın araçlarını ücretli bir otoparka yerleştirdikten sonra şehir merk

Ücretli Olduğunu Sandıkları Otoparkın Bariyerini Kırdılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

iPhone'un kamerası alay konusu oldu

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı