Japon bilim adamı Takayuki Murata: Ozon kapalı ortamdaki virüsü öldürüyor

Çalışmanın başyazarı Takayuki Murata, “Yüksek nemli koşullarda etkili olan bu sistem hastane, ofis ve sınıf gibi kapalı ortamlarda kullanılabilir” diye konuştu.

Çalışmanın ardından Fujita Tıp Üniversitesi Hastanesi, bekleme ve hasta odalarında enfeksiyonu azaltmak için ozon jeneratörleri kurdu.