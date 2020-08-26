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  3. Japon bilim adamı Takayuki Murata: Ozon kapalı ortamdaki virüsü öldürüyor
26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:20 | Son Güncelleme:

Japon bilim adamı Takayuki Murata: Ozon kapalı ortamdaki virüsü öldürüyor

Japon bilim adamı Takayuki Murata: Ozon kapalı ortamdaki virüsü öldürüyor

Japon bilim adamları, düşük ozon konsantrasyonlarının korona parçacıklarını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Çalışmanın başyazarı Takayuki Murata, “Yüksek nemli koşullarda etkili olan bu sistem hastane, ofis ve sınıf gibi kapalı ortamlarda kullanılabilir” diye konuştu. 

Çalışmanın ardından Fujita Tıp Üniversitesi Hastanesi, bekleme ve hasta odalarında enfeksiyonu azaltmak için ozon jeneratörleri kurdu.

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