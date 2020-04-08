İzole edilmek ne demek? Tıpta virüsü izole etmek ne demektir? Yanıtı haberimizde

Aralık 2019'da Çin'de çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının yayılımını engellemek adına uygulanması gereken en önemli noktalardan birinin de izolasyon olduğu sık sık vurgulanıyor. İzole edilmek ne demek? Tıpta virüsü izole etmek ne demektir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

İZOLE EDİLMEK NE DEMEK?

İzole etmek, yalıtmak, tek başına bırakmak anlamına geliyor. Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüs enfekte olmuş bir insan öksürdüğünde havaya saçılan virüs yüklü zerrecikler yoluyla yayılıyor. Bu nedenle herkesin kendisini evinde, odasında izole etmesi gerekiyor.

SOSYAL İZOLASYON NE DEMEK?

Sosyal izolasyon, grip ve tüberküloz gibi havadan bulaşan hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için kişinin kendini toplumdan kısmi veya tamamen uzaklaştırmasıdır. Sosyal izolasyonda okul, festival, toplu taşıma araçlarının, bankaların ve marketlerin kapanışları gibi uygulamalar yapılır.

SAĞLIK BAKANI İZOLASYON AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında dünyada gelinen noktanın artık olayın başlangıç günlerini unutturduğuna dikkat çeken Bakan Koca, hiç kimsenin dünyanın neresinde olursa olsun bu hastalık yokmuş gibi yaşayamayacağını belirtti.

“İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor”

“Dünya koronavirüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur” diyen Koca, “Biz de hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik. Asıl silahımızın izolasyon olduğunu söyledik. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Mücadele temelde yayılmayı önleme mücadelesidir” şeklinde konuştu.

“Sizi halk sağlığı savaşının kahramanları olmaya davet ediyorum”

Bugünlerin tahammül ve dirayet günleri olduğunu vurgulayan Bakan Koca, “Bugünler geçicidir. Bugün ödevimizi ne kadar iyi yaparsak yarın bununla o kadar övüneceğiz. Başaracağız, bundan şüphe duymuyorum. Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü erken kontrol altına almaktır. Bu savaşta virüse bu gücü tanımayalım. Sizleri bu savaşın kahramanları olmaya davet ediyorum. Bunu kendinizi izole ederek, koruyarak yapacaksınız” dedi.