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  • İzmir'de koronavirüs kısıtlaması: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi
11 Kasım 2020 Çarşamba 20:11 | Son Güncelleme:

İzmir'de koronavirüs kısıtlaması: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi

İzmir'de koronavirüs kısıtlaması: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi
AA

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı karar verildi. Ayrıca kent genelinde sokakta sigara içmek yasaklandı.

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığını bildirdi.

Son günlerde depreme yoğunlaşıldığını ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündeminin koronavirüs olduğunu belirterek, İzmir'de de vakaların tırmanışta olduğunu ifade edildi.

Depremin olduğu günkü vaka sayılarının bugün iki katını geçtiğini aktaran Vali Köşger, şunları kaydetti:

Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmıştır. Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç hafta olduğuna bakılmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi de devam etmektedir. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım, sağlıklı kalalım.
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