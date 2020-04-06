İvermektin nedir, ne işe yarar? İvermektin corona virüse iyi gelir mi?

Koronavirüs salgını için ilaç çalışmaları devam ediyor. Henüz bir sonuç alınamasa da şu günlerde gündemi İvermektin isimli bir ilaç meşgul etmeye başladı. İvermektin ayrıca cilde uygulanabilen krem ve losyon olarak da piyasada halihazırda bulunuyor. İvermektin nedir, ne işe yarar? sorusunun cevabına dair detaylar haberimizde…

İVERMEKTİN NEDİR?

İvermektin 1980'lerden beri baş bitlerini, uyuzları ve parazitlerin neden olduğu diğer enfeksiyonları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılıyor. İlaç ayrıca gül hastalığını tedavi etmek için de tercih ediliyor. İvermektin, birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Buna baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis dahildir. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Ancak göz temasından kaçınılmalıdır.

İvermektin 1975 yılında keşfedilmiş ve esasen 1981 yılında tıbbi kullanım alanı bulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Temel İlaç Model Listesi'nde de yer almaktadır. Sağlık sisteminde ihtiyaç halinde en güvenli ve en etkili ilaçlar arasında bulunmaktadır.

İVERMEKTİN CORONA VİRÜSE İYİ GELİR Mİ?

Newsweek’te yer alan habere göre, Avustralya, Melbourne’de Monash Üniversitesi araştırmacıları, antiparaziter ilaç İvermektin’in, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 replikasyonunu etkisiz hale getirebileceğini keşfettiler .

Çalışmanın lideri Dr. Kylie Wagstaff yaptığı açıklamada, “Ivermectin çok yaygın olarak kullanılıyor ve güvenli bir ilaç olarak görülüyor. Şimdi insanlarda kullanabileceğiniz dozajın etkili olup olmayacağını anlamaya ihtiyacımız var, bu bir sonraki adım” dedi.

Dr. Wagstaff, “Tek bir dozun bile tüm viral RNA’yı 48 saatte ortadan kaldırabildiğini ve 24 saatte bile gerçekten önemli bir azalma olduğunu bulduk.” ifadelerini kullandı. Kesin surette hastalığı iyileştirdiği ise henüz netleşmedi, çalışmalar sürüyor.