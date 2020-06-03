İtalyan bilim insanı Prof. Dr. Pedretti: Kalıcı organ hasarı olabilir

Pedretti, hastalığın uzun dönemli etkileri kapsamında kalıcı organ hasarlarına yol açabileceğini belirterek, bu durumun semptom göstermeyen kişiler için de geçerli olabileceğini öne sürdü. Pedretti, hastalığı atlatmasına rağmen aylarca nefes alıp vermekte güçlük çeken ve vücut direncini toparlayamayan kişiler olduğunu belirtti.