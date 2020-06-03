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  3. İtalyan bilim insanı Prof. Dr. Pedretti: Kalıcı organ hasarı olabilir
03 Haziran 2020 Çarşamba 03:04 | Son Güncelleme:

İtalyan bilim insanı Prof. Dr. Pedretti: Kalıcı organ hasarı olabilir

İtalyan bilim insanı Prof. Dr. Pedretti: Kalıcı organ hasarı olabilir

İtalyan bilim insanı Prof. Dr. Roberto Pedretti, koronavirüsü sürecinde pek dikkat çekilmeyen bir konuda uyarılarda bulundu.

Pedretti, hastalığın uzun dönemli etkileri kapsamında kalıcı organ hasarlarına yol açabileceğini belirterek, bu durumun semptom göstermeyen kişiler için de geçerli olabileceğini öne sürdü. Pedretti, hastalığı atlatmasına rağmen aylarca nefes alıp vermekte güçlük çeken ve vücut direncini toparlayamayan kişiler olduğunu belirtti. 


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