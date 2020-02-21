İşte tansiyonu düşüren 10 faydalı yiyecek

Yüksek tansiyon, en tehlikeli kalp ve damar bozukluklarından birisi olarak bilinmektedir. Milyonlarca kişinin yaşadığı bu sağlık problemi birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Sağlıksız beslenme, fazla kilo, stres vb. gibi birçok sebep yüksek tansiyonu tetikleyebilir. Genellikle enseden başlayan baş ağrısı, kulak çınlaması ve uğultu yine baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Doktor kontrolünde verilen yüksek tansiyon ilaçlarının yanı sıra tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi de bu sağlık problemini önlemede yardımcı oluyor.

Tansiyon Nedir?

Kan basıncının ideal değeri olan 120/80mm Hg değerinin üzerinde olması yüksek tansiyon olarak değerlendiriliyor. hiper tansiyon ülkemizde her 3 yetişkinden 1’i, dünya üzerinde 1,5 milyardan fazla insan sağlığı için tehlike arz ediyor. Yüksek kan basıncı kan damarlarında tıkanıklığa ve kireçlenmeye yol açarak kanla beslenen tüm organlarda ölümcül hasarlara yol açabiliyor.

Tansiyon neden yükselir?

Hipertansiyonun insanlardagörülme yaşı ya da toplumda görülme sıklığının üzerinde bir çok sebepten söz edilebilir. Bunların başında yakınlarında hipertansiyon öyküsü olmak, sigara ve alkol kullanmak gibi çeşitli risk faktörleri sayılabilir. Fakat günümüz insanlarının yaşam tarzı özellikle hareketsiz yaşam, obezite ve stres gibi sorunlar da yüksek tansiyonu tetikleyen etkenlerdendir. Hipertansiyonun kontrol altına alınması öncelikle altta yatan bu etkenin tespiti ile mümkün olabilir.

Eğer risk altındaysanız bir uzman doktora görünmeniz ve tansiyonunuzun kontrol edilmesi gerekiyor. Doktor kontrolünde alınan ilaçların yanı sıra beslenmenize dikkat ederek hipertansiyon riskini azaltabileceğimizi de unutmayalım.

Yüksek tansiyonun altında yatan gizli nedenlere dikkat:

Ailesel yatkınlık hipertansiyona yol açan en belirleyici etlen olarak karşımıza çıkıyor. Birinci ve ikinci derece yakınlarında hipertansiyon olanların normal insanlara göre 5-6 kat daha fazla risk altında olduklarını ve tüm hiper tansiyon vak'alarının %95-97 sini ailesinde hipertansiyon olanlardan oluştuğunu bilmemiz bunu yeteri kadar açıklıyor. Genetik yatkınlığın yanında yüksek tansiyona zemin hazırlayan çevresel faktörler de yüksek kan basıncı görülme yaşını önemli ölçüde etkiliyor. Bu faktörlere de kısaca yer verelim istiyoruz.

Tiroit hormonları, adrenalin, seratonin ve östrojenlerin yanı sıra böbrek üstü bezinden salgılanan renin, aldosteron ile kortizon gibi hormonların düzensiz ya da fazla salgılanması da kan basıncını doğrudan etkiliyor. Örneğin tiroit hormonları vücutta fazla salgılandığında damarların yükünü artırarak kan basıncını yükseltiyor. Bazı ağrı kesiciler ve hormonal ilaçlar, uzun dönem kullanılan bazı kortizon türevi ilaçlar, yine grip ve nezle için kullanılan bazı ilaçlar da kan basıncında geçici yükselmelere yol açabiliyor.

Hatalı beslenme alışkanlıkları yaşanan artışın ve düşmeyen tansiyonun en önemli nedenlerinden. Aşırı yağlı ve karbonhidrattan zengin beslenme aşırı tuz tüketimi de kan damarlarında sertliğe yol açarak tansiyonu artırıyor. Vücutta artan yağ dokusuna bağlı olarak diyabetle birlikte damar duvarlarındaki yapısal değişiklik de bu duruma zemin hazırlayanlardan. Ayrıca stres, uyku apnesi, sigara ve alkol tüketimi de ikincil etken olarak hipertansiyonu tetikleyen risk faktörü olarak gösteriliyor.

Yüksek tansiyonunuz varsa bedeniniz risk altında

Yüksek tansiyon, kalbi bir basınca karşı çalışmak zorunda bıraktığından kalbin yükünü artırır. Kalp bu yüksek yükten kurtulamadığı takdirde kalp duvarı kalınlaşır, hatta kalp yetersizliği gelişir. Atardamarların içindeki yüksek basınç zamanla damar duvarına zarar verir. Yüksek tansiyon felç, görme kaybı, kalp krizi ve böbrek yetersizliğinin en önemli nedenlerinden biridir.

TANSİYONU DÜŞÜREN 10 ŞİFALI YİYECEK

1- Meyve ve Sebzeler

Tansiyonu tetikleyen bir diğer unsur tuz kullanımıdır. Tuz, vücudunuzdaki fazla sıvının dışarı çıkmasını engellemektedir. Bu da atardamarlar üzerindeki kan basıncını arttırır. Ispanak, brokoli ve lahana gibi potasyum ve magnezyum bakımından zengin yeşil yapraklı besinleri tüketmeniz tansiyonunuzu düşürme konusunda yardımcı olacaktır. Ayrıca meyveler de vitamin ve mineral bakımından zengin oldukları için, yüksek tansiyonu dengelemede fayda sağlayacaktır.

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2- Süt ve Süt Ürünleri

Kalsiyum gibi gerekli bir mineralin takviyesi, kan basıncı bakımından önemli bir nokta olan damar sağlığı ve damar tıkanıklığını önleyici bir faktöre sahiptir. Kalsiyum bakımından zengin olan süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi yüksek tansiyonu dengeleme konusunda önemlidir. Süt ve süt ürünleri seçiminizde az yağlı ve yağsız tercihleriniz de önemlidir.

3- Balık

Diğer kalsiyum bakımında zengin olan besin ise balıktır. Sardalya, somon, alabalık vb. gibi omega 3 ve omega 6 yönünden zengin yağ asitleri ve mineralleri içinde bulunduran balık ürünleri, kalbinize yardımcı olabilecek ve yüksek tansiyonunuzu dengeleyecek besinler arasındadır.

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4- Kuruyemiş

Badem, fındık, fıstık ve ceviz gibi kuru yemişler, kan basıncınızı düşürmek ve kalp sağlığınızı yarar sağlayacak şekilde önemli bir besin kaynağıdır. Günde bir avuç kuru yemiş faydalı olacaktır.

5- Tam Tahıllı Besinler

Tam tahıllı besinler lif bakımından zengin ürünlerdir. Kan basıncınızı dengelemede, kilonuzu kontrol etme açısından kepekli veya yulaf içeren besinler tüketilmesi yardımcı olacaktır. Ayrıca beyaz un ve şeker gibi karbonhidrat bakımından yoğun takviyelerin kullanılmasında da dikkat edilmesi önemli bir konudur.

6- Sarımsak

Sarımsak, yapılan yemeklerin lezzetlenmesi açısından önemli olduğu gibi kan basıncını dengeleyen bir besindir. İçinde bulunan prostaglandin maddesinden dolayı tansiyonu düşürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Yalnız önemli bir nokta tüketimine dikkat edilmesi gerekir.

7- Zeytinyağı

Antioksidanların içinde buluna polifenol bileşenleri zeytinyağında yüksek oranda bulunmaktadır. Kalp ve damar sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Günlük tüketimin olarak dengeli kullanılması dahilinde kalp basıncını düşürmede etkili besinlerden bir tanesidir.

8- Nar

Nar suyu ve ya nar meyvesi olarak düzenli tüketilmesi kan basıncını dengeleme yardımcı olmaktadır. Kanda oluşan oksitlenmeyi önleyici yapısıyla kan hücrelerini yenilemekte yardımcı olup kalp ve damar sağlığı açısından faydalıdır.

9- Baklagiller

Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olan kuru baklagiller kan basıncını dengeleme konusunda faydalı olduğu bilinmektedir. Nohut, mercimek, bezelye ve fasulye gibi zengin minerale ve life sahip baklagiller, hem tansiyonu dengelemede hem de kalp sorunlarının ortaya çıkmasını engelleyici yapıya sahiptir.

10- Bitter Çikolata

En önemli antioksidanlardan bir tanesi de kakaodur. Bitter çikolata, içeriğinde kakaonun fazla bulunması sebebiyle kalp hastalıklarına karşı yarar sağlayacak besinlerden bir tanesidir. Kolesterol seviyesini koruduğu ve stres gibi olumsuz etkenlere karşı etkili olması durumdan düzenli olarak tüketilebilir. Bu da tansiyonu düşürebilecek 10 şifalı yiyecek konusunda favori besinlerden olmasını sağlamıştır.