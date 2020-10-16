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16 Ekim 2020 Cuma 10:45 | Son Güncelleme:

İstanbul'da okul taşıtlarında koronavirüs denetimi

İstanbul'da okul taşıtlarında koronavirüs denetimi
AA

İstanbul'da okullar için servis taşımacılığını yapan taşıtlarda koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da kent genelinde okul taşıtları ile servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, sabah saatlerinde belirlenen noktalara konuşlanan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul taşıtlarını ve servis araçlarını durdurdu.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, okul taşıtındaki öğrencilere ve servis araçlarındaki yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Ekipler, ayrıca maske kullanımına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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