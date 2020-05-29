İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti! Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri salgın sonrası normalleşme süreci kapsamında değiştirildi. Coronavirüs salgını dolayısıyla çoğu işletme ve kurumda olduğu gibi eczane açılış kapanış saatleri de güncellenmişti. Özellikle bu değişiklik İstanbul’da belirgin olarak uygulanıyordu. Normalleşme takviminin açıklanmasının akabinde, bu konuda yeni bir değişikliğe gidildi. Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı haberimizde…

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Korona virüsü salgını sonrası normalleşme sürecinin uygulanmaya hazırlanıldığı şu günlerde, İstanbul’da eczane çalışma saatleri de yeniden belirlendi.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

1 HAZİRAN NORMALLEŞME TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararları açıklamasının ardında, 1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlayacak normalleşme takvimi haritası şu şekilde belirlendi;

-Şehirler arası yasak 1 Haziran itibarıyla kalkacak.

-İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak

-Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak

-Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek

-65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek

-Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecek

-1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında tutulacak.

-Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek."

- Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

-Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da açılacak.

-Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

-Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek.

-Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılacak.

-Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

-Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

-Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserlerin saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.