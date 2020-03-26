İstanbul Üniversitesi hemşire alımı başvuruları başladı! Hemşire alımı 2020 şartları neler? Detaylar haberimizde…

İstanbul Üniversitesi hemşire alımı ile ilgili detayları Resmi Gazetede yayınladı. İÜ kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak toplam 58 hemşire alımı yapacak. Başvurular ise bugün (26 Mart) başladı. Adaylar hemşire alımı şartları neler diye merak ediyor. İşte detaylar…

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HEMŞİRE ALIMI BAŞVURULARI

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar İÜ internet sitesinde bulunan başvuru ekranından online olarak yapılacaktır.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

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HEMŞİRE ALIMI 2020 ŞARTLARI NELER?

İstanbul Üniversitesi hemşire alımı şartlarını ise şu şekilde belirtti;

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

4- Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup 2018 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.