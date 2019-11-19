İş stresi kilo aldırıyor

Mutsuz eden iş koşulları, arkadaşınız veya partnerinizle yaşadığınız problemler, hayat şartlarının getirdiği tüm olumsuz durumlar stresi kaçınılmaz kılıyor. Stresin tüketimi etkilediği bir gerçek hele de öğle yemeğinde yeterince doyum sağlanamadığında aperatif yeme isteği artıyor. Tatlı, tuzlu derken atıştırmalar kalori olarak geri dönüyor.

ÇALIŞANLAR ÖĞLE YEMEĞİNİ İPLE ÇEKMELİ

KEYVENİ Satın Alma ve Pazarlama Koordinatörü Doğuş Çelik, çalışanlara öğle yemeğini iple çektirecek lezzetler sunulması gerektiğine vurgu yaptı. “İş yerinde motivasyonu etkileyen en önemli unsulardan biri öğle saatinde yenen lezzetli bir yemek ve hatta üzerine de tercihe göre meyve ya da tatlı seçenekleri. Kalitesiz menüler sofradan aç kalkmaya neden oluyor bu da ofiste kilo alımını etkileyen en önemli faktör.” diyen Çelik kurumların menü seçimlerinin verimlilikle direk ilişkili olduğunu ifade etti.

“İş yerlerinde özellikle toplu yemek firması tercihleri lezzetten ziyade menü ücretlerine göre şekilleniyor. Sağlık ve lezzet standartları maalesef bütçe hesaplarına kurban edilmiş durumda. Lezzet ve kaliteden ödün verilince çok sayıda çalışan öğle yemeğinden aç kalkıyor. Oysaki öncelik, sağlıklı ve doğal besinlerle hazırlanan lezzetli menülere ulaşmak olmalı. Biz Keyveni Kurumsal Hazır Yemek firması olarak uluslararası standartta üretim kalitesi ile günlük beslenme dengesi hesaplanmış lezzetli menüleri müşterilerimize ulaştırıyoruz. Diyetisyenlerimiz protein, yağ ve karbonhidrat dağılımına göre kalori hesaplamalarını yapıyor. Vejetaryen ve vegan beslenme tercihlerine de geniş seçenek sunarak Türk ve Dünya mutfaklarından lezzetleri “İŞ”in sofrasına taşıyoruz. Kurumsal yemek firması seçiminde bu öncelikler önemli, çalışanların sağlığını düşünen lezzet ve kalite prensibiyle yol alan firmalarla iş birliği yapılmalı. Ucuz menüler sadece kilo aldırmıyor, karbonhidrat ağırlığı ile de gevşeme ve uyku haline de neden oluyor. Sağlıklı protein ise gün içinde enerjiyi tazeleyen bir etki sağlıyor. Çalışanlar sunduğunuz yemekten keyif alabilmeli. Öyle ki kaliteli bir öğle yemeği çalışan motivasyonu ve performansıyla da doğru orantılı. Kısacası İş hayatında memnuniyet ve verimin yolu çalışanların midesinden geçiyor.”

İŞ YERİNDE STRES KALORİYE DÖNÜŞÜYOR

Şeyma Türköner, KEYVENİ-Diyetisyen ve Müşteri İlişkileri Uzmanı

Açlık fizyolojik olarak en tabi gereksinim. Ancak stresin etkisiyle ihtiyaçtan öte duygusal tatmin aracına dönüşebiliyor. Literatürdeki adıyla “Duygusal açlık”; stres, sıkıntı, aşırı iş yükü, aile baskısı ya da travmatik bir olaydan dolayı yeme isteğinin artması durumu olarak tanımlanıyor. Yemeği, ihtiyaçtan çok o anki stresten bir kaçış yolu veya rahatlama aracı olarak görülebilir hale getiriyor. Üzüntü ve stres, seratonin depolarını boşaltıyor. Bu açığı kapatmak isteyen vücut, karbonhidrat ve yağlı besinlere yöneliyor. Özellikle iş hayatındaki stres ve uzayan mesailer yeme atağına ilişkin şikayetleri yaygın hale getirmiş durumda. Çalışanlar için doyurucu olmayan öğle yemekleri de sağlıksız aperatif yönelimlerine neden olabiliyor. Masa başında, çayın yanında bol miktarda paketli ürün tüketilebiliyor. Tabi bunların sonunda obeziteye eğilim artıyor. Peki duygusal yeme atağının önüne nasıl geçebiliriz?

Bedeninize eziyet etmeden keyifle ve dengeli yemek yiyebilmek mümkün. Yeme ataklarını önleyebilmek için işinizi kolaylaştıracak ipuçları ise şöyle:

• Açlık sebebinizi sorgulamak önemli? Stres kaynaklı mı yoksa gerçek bir açlık mı?

• Farkında olmak her şeydir. Bir şeyler yemeye başladığınızda ne yediğinizi ve gerçekten o yiyeceği isteyip itemediğinizi fark etmek için kendinize zaman tanıyın.

• Beslenme alışkanlıklarınızla yüzleşmek adına yediklerinizi yazmak da farkındalığı arttırır.

• Papatya ve melisa çayı gerginliği alır ve stres seviyenizi azaltır.

• Egzersiz yapmak ve bunu bir alışkanlık haline getirmek stresten uzaklaştıracaktır.

• Ana öğünlerde sağlıklı besinleri tercih etmek ve doymak önemli. Bu nedenle karbonhidrat grubundan esmer ürünler, tam buğday ya da tam tahıl ekmeği, bulgur pilavı tercih edilebilir.

• Açlık ataklarınızı, az miktarda kuru meyve ve sade Türk kahvesi gibi sağlıklı ikililerle atlatabilirsiniz. Böylece bir sonraki ana öğününüze kadar sağlıksız atıştırmalıklardan uzak kalabilirsiniz.