İnsanlar üzerinde denenecek! Virüsü yüzde 96 azaltan burun spreyi

Avustralyalı biyoteknoloji şirketi Ena Respiratory, insan bağışıklık sisteminin soğuk algınlığı ve gribe karşı geliştirdikleri bir burun spreyinin, hayvanlarda yapılan denemelerde koronavirüsün büyümesini azalttığını açıkladı. Dağ gelincikleri üzerinde yapılan denemede, INNA-051 adlı sprey koronavirüs seviyelerini yüzde 96 azalttı. Araştırmacılar, spreyinin boğaz ve burnu kaplayan mukozal epitel hücrelerindeki reseptörleri tetiklemek için tasarlanmış moleküller içerdiğini ve beyaz kan hücrelerini bu bölgelere çekerek bağışıklığı artırdığını açıkladı.