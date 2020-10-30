İnsan vücudunda ilaç taşıyacak, dünyanın en küçük teknesi üretildi: Saç kılının üçte biri kalınlığında

Holandalı bilim insanları, dünyanın en küçük teknesini insan vücudunda ilaç taşıması amacıyla üretti. Teknenin aynı zamanda hastalıkların tedavisinde potansiyel mikro cisimler üreteceği vurgulandı.

DHA'da yer alan habere göre, Hollanda’nın Leiden Üniversitesi’nden fizikçi Rachel Doherty ve Daniela Kraft, üç boyutlu yazıcı kullanarak 30 mikrometre boyutunda dünyanın en küçük teknesini üretti. Bir elektron mikroskobu ve yüksek çözünürlüklü bir 3D yazıcı kullanarak üretilen teknenin boyutlarının, bir saç telinin üçte biri kalınlığında olduğu ifade edildi.

TEKNEYLE İNSAN VÜCUDUNDA İLAÇ TAŞIYACAK

Leiden Üniversitesi fizikçileri küçük teknenin yanı sıra yine aynı boyutlarda sivri uçlu bir küre, bir yıldız gemisi, bir spiral ve bir sarmal cisim de üretti. Fizikçiler, diğer yandan çalışmanın bir diğer amacının da insan vücudunda sıvılar içinde hareket edebilen ve bir mikroskop ile takip edebilen küçük parçacıklar üreterek, vücut içinde hareket edebilecek mikroskobik ilaç dağıtıcı cisimler üretmek olduğunu vurguladı.

AMAÇ, POTANSİYEL MİKRO YÜZÜCÜLER TASARLAMAK

Fizikçiler söz konusu çalışmanın amacının, tıbbi tedavileri uygulamak için insan vücudunun içinde seyahat edebilecek potansiyel mikro yüzücüler tasarlamak ve aynı boyutlardaki bakterilerin davranışlarını daha iyi anlamak olduğunu belirtti.