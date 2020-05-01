İngiltere'den umut veren aşı açıklaması

Üniversiteden yapılan açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığı, etkili olduğu kanıtlanırsa üretimine başlanacağı duyuruldu. Kar amacı güdülmeyeceğini, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacaklarını belirten Profesör Sir John Bell, “Etkili, onaylanmış bir aşımız olduğunda, koronavirüse karşı güçlü bir durumda olacağız. Deney sonuçları haziranda netleşecek” dedi.