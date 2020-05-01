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İngiltere'den umut veren aşı açıklaması

İngiltere'den umut veren aşı açıklaması

Oxford Üniversitesi, AstraZeneca ilaç firması, ortak yapılan çalışmada koronavirüs aşısı için klinik deney aşamasına gelindiğini açıkladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığı, etkili olduğu kanıtlanırsa üretimine başlanacağı duyuruldu. Kar amacı güdülmeyeceğini, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacaklarını belirten Profesör Sir John Bell, “Etkili, onaylanmış bir aşımız olduğunda, koronavirüse karşı güçlü bir durumda olacağız. Deney sonuçları haziranda netleşecek” dedi.


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