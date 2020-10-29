İngiltere Kovid-19 aşısı için tarih verdi: Noel'den önce hazır olur

İngiltere'de yürütülen yeni tip koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz medyası, ilaç firması Pfizer'ın Alman BioNTech firmasıyla ortak yürütülen koronavirüs aşısının Oxford-AstraZeneca’dan önce hazır olabileceğini duyurdu.

DHA'nın İngiliz medyasından aktardığı habere göre, Pfizer'ın Alman BioNTech firmasıyla ortak yürütülen koronavirüs aşısının Noel'den önce dağıtılmaya hazır olabileceğine inandığı ifade edildi.

"AŞI NOEL'DEN ÖNCE DAĞITILABİLİR"

Haberde, Pfizer’in bu hafta, denemelerin başarılı olması durumunda şirketin, Kasım ayı sonlarında yeterli güvenlik verisine sahip olduktan kısa bir süre sonra ABD düzenleyicilerinden aşı adayının acil durum izni için başvuruda bulunmayı beklediğini aktardı. Öte yandan, İngiltere’nin Pfizer ve AstraZeneca’nın da dahil olduğu altı aşı adayı için tedarik anlaşmasının olduğu ifade edildi.