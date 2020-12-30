İngilizler alkolü bırakıyor: Araştırma sonuçları belli oldu

İngiltere’de alkol eğitimi derneği Drinkaware tarafından 4 bin kişi ile gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda her beş İngiliz’den birinin alkolü hayatından çıkarmaya karar verdiği bildirildi.

Aksam.com.tr’nin Daily Mail’den aktardığı habere göre, ankete katılanların yüzde 20’si Ocak 2021 itibarıyla alkolü bırakacaklarını, yüzde 21’i ise alkol tüketimini azaltacaklarını beyan etti.

Drinkaware derneğinden Sarah Jarvis, alkol tüketiminin insan sağlığına yönelik zararlarının farkına varılmasının iyi bir haber olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Alkolün bedenlerimiz üzerinde büyük bir etkisi var. Konsantrasyonu, duygu durumunu ve kaygıyı artırıyor. İnsanı hem depresyona girme eğilimine sokuyor hem de ikili ilişkileri etkiliyor.”

Alkolün insanı fiziksel olarak da etkilediğinin altını çizen Jarvis, “Bağışıklık sistemini, bağırsakları, kalbi kötü etkiliyor. Cildi bile kötü etkileyen alkolün ne kadar kalori içerdiğinizi bilseniz şaşırırsınız. Alkol yoksa fazla kilo da yoktur.” diye konuştu.

Alkolü bırakmak isteyen kişilerin yardım alması gerektiğini vurgulayan Sarah Jarvis, bu yolda atılacak adımların gün gün, yavaş yavaş atılması gerektiğini ve “ya hep ya hiç” düşüncesinden çıkılması gerektiğini kaydetti.

Haberin Özeti

İngiltere'de alkol tüketimine yönelik yapılan bir araştırma sonucundaanlaşıldı.• Alkolün insan sağlığı üzerindekine yönelik farkındalık arttı.• Ankete katılanların'si alkolü bırakıyor.• Yüzde 21'lik bir kesimbeyan etti.