İmmün sistemi nedir? İmmün plazma temini ne anlama geliyor?

Dünyayı etkisini altına alan corona virüs salgını etkisini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan etkilenenlerden uygun görülenlerin tedavisinde kullanılacak "immün plazma temini"ne ilişkin kriterler belirlendi. Bunun üzerine “İmmün plazma temini nedir?” sorusu yoğun olarak aratılmaya başladı. Peki, İmmün sistemi nedir? Cevabı haberimizde...



İMMÜN PLAZMA NEDİR?

İmmün plazma, Koronavirüs hastalığını yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılması esasına dayanıyor. Hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunması gerekiyor. Yoğun bakımda yatan hastalar için bağışık olan insanların hücrelerini ve kanındaki antikorları kullanılacak.

İmmün sistem, hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, mikropları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip immüne vardır.

•Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakâlarda, hayat boyu devam eder.

•Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandıracak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.

İMMÜN YETMEZLİĞİ NE DEMEK?

Primer immün yetmezlikler (PİY) ise, bağışıklık sistemi anormalliklerinin yol açtığı kalıtsal geçişli hastalıklardır. Bugüne kadar 350’ den fazla hastalık tanımlanmıştır. Nadir hastalıklar grubu içinde yer almasına rağmen ülkemizde akraba evliliğinin yüksek oranda olması nedeniyle hastalık daha fazla oranda görüldüğü tahmin edilmektedir.

İMMÜN SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Özellikle dengeli ve sağlıklı beslenme, kaliteli ve yeterli uyku ile egzersizin immün sisteminin güçlendirilmesi için en temel unsurlar arasında yer aldığını vurgulayan uzmanlar, insan sağlığının korunmasında en temel savunma mekanizması olan bağışıklığın güçlü tutulması için tavsiyelerde bulunuyor.