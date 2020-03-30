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  3. İlk etabı hizmete açıldı... Koronavirüs hastalarına da hizmet verecek

İlk etabı hizmete açıldı... Koronavirüs hastalarına da hizmet verecek

İlk etabı hizmete açıldı... Koronavirüs hastalarına da hizmet verecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına da hizmet sunacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık alanında önemli bir sınav verilen bu günlerde hizmet kapasitesini bir adım daha ileri taşıdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs hastalarımıza da hizmet sunacak olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibarıyla hizmete açtık. Milletimize hayırlı olsun." 


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