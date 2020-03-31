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  3. İlaç 7 ülkede 300 hastada deneniyor

İlaç 7 ülkede 300 hastada deneniyor

İlaç 7 ülkede 300 hastada deneniyor

Dünya çapında binlerce insanı hasta eden koronavirüsle ilgili Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals, Kevzara olarak bilinen ilacın geliştirilmiş halini hastalar üzerinde test etmeye başladıklarını duyurdu.

Geçen hafta içerisinde ABD’de ilacın hastalar üzerinde test edildiğini açıklayan şirketler, bağışıklık sistemini etkileyen ilacın İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya’da toplamda 300 hasta üzerinde deneneceğini duyurdu. Deneme sürecine katılacak kişilerin özellikle durumu çok ağır ve kritik hastalardan seçildiği belirtildi. Bilim insanları koronavirüsünün sitokin fırtınası olarak da bilinen bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek organlara saldırmasına sebep olduğunu düşünüyor. Bu ilaçlarla bağışıklık sisteminin yönlendirilebilmesi umuluyor.


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