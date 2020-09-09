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  3. İç Hastalıkları uzmanı uyardı: D vitamini eksikliği yaşayanlarda koronavirüs daha sık görülüyor
09 Eylül 2020 Çarşamba 11:27 | Son Güncelleme:

İç Hastalıkları uzmanı uyardı: D vitamini eksikliği yaşayanlarda koronavirüs daha sık görülüyor

İç Hastalıkları uzmanı uyardı: D vitamini eksikliği yaşayanlarda koronavirüs daha sık görülüyor
DHA

İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. İlker Taşçı, yapılan araştırmalara göre D vitamini eksikliği yaşayan bireylerde koronavirüsün daha sık görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Taşçı, D vitaminin doğal güneşten alınmasının daha etkili olduğunu savundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. İlker Taşçı, yapılan araştırmalara göre D vitamini eksikliği yaşayan bireylerde koronavirüsün daha sık görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Taşçı, D vitaminin doğal güneşten alınmasının daha etkili olduğunu savundu.

DHA'da yer alan habere göre, Prof. Dr. İlker Taşçı, pandeminin başından bu yana beslenme, mineral ve bazı vitaminlerin alımıyla Covid-19'a yakalanma riski arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Taşçı, yüksek doz C vitamininin hastalığın tedavisinde, yoğun bakımda etkin kullanıldığına yönelik verilerin olduğunun altını çizdi. 

"D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE COVİD-19 DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Covid-19 döneminde D vitamininin şiddetli eksik olduğu bölgelerde Covid-19'un yayılımının daha hızlı olduğu yönünde birtakım tahminlerin ortaya atıldığını kaydeden Taşçı, şu şekilde konuştu: 

Yapılan araştırmalarda bilim insanları geriye dönük olarak bir bölgede kaydedilmiş olan verileri inceleyerek, 20 nano gram mililitrenin altında yani orta düzeyde bir D vitamini eksikliği yaşayan bireylerde Covid-19'un daha sık görüldüğünü ortaya koydular. D vitamini eksikliği olan bireylerin yaşadığı bölgelerde koronavirüs enfeksiyonunun sıklığı daha fazladır. Aksine eksikliğin daha az olduğu, D vitamininin kan düzeyinin daha yeterli olduğu bölgelerde de koronavirüs enfeksiyonu sıklığında bir azalma veya daha az bulunma durumu söz konusudur. Örneğin, 'D vitaminimiz düşük, 20 nano gram mililitrenin altında. D vitamini alsak ve bunu yükseltsek koronavirüs enfeksiyonu riskini azaltabilir miyiz?'. Henüz elimizde bunun kanıtı yok. Sadece 'Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için D vitaminimizi yükseltelim' yaklaşımı bilimsel olmayabilir. Eğer D vitamini eksikliğinin vücutta problem yarattığı başka problemler varsa, onları düzeltmemiz gerekeceği için kişi D vitamini alabilir."

"REÇETESİZ D VİTAMİNİ ALINMAMALI"

Prof. Dr. Taşçı, 20'nin altındaki rakamların D vitamininin düşüklüğünü gösteren rakamlar olduğunu belirterek, "D vitaminin 10'un altında bulunduğu durumlarda kemiklerin döngü için yeterince D vitamini bulamadığını düşünebiliriz. Vücudunun geri kalan fonksiyonlarının da zorlandığını düşünürüz." dedi.

Reçetesiz D vitamini alınmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Taşçı, "D vitamini alınmasıyla elde edilen faydaların doğal olarak güneş aracılığıyla D vitaminini yükseltmekten çok iyi olmadığını gösterdi. " ifadelerini kullandı. 

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