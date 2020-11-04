Hastalarda yeni korku: Kronikleşen Kovid-19

Uzmanların ‘Kronik Kovid’ adını verdiği durumda hafıza problemlerinden nefes darlığına, kas ağrılarından koku ve tat kaybına kadar pek çok semptomun aylarca geçmediği rapor edildi. Hastaların çoğu konsantrasyon ve hafıza problemleri yaşıyor. Bunu ‘beyin sisi’ olarak adlandıranlar da var. Otonom sinir sisteminde meydana gelen sıkıntılar, sistemin kontrolündeki nefes alıp verme, sindirim ve kalp ritmini de etkiliyor.

