04 Kasım 2020 Çarşamba 00:54 | Son Güncelleme:
Hastalarda yeni korku: Kronikleşen Kovid-19
‘Kronik Kovid' olarak adlandırılan yeni durumda hafıza problemlerinden nefes darlığına, kas ağrılarından koku ve tat kaybına kadar çok sayıda semptomun aylarca geçmediği ortaya çıktı.
Uzmanların ‘Kronik Kovid’ adını verdiği durumda hafıza problemlerinden nefes darlığına, kas ağrılarından koku ve tat kaybına kadar pek çok semptomun aylarca geçmediği rapor edildi. Hastaların çoğu konsantrasyon ve hafıza problemleri yaşıyor. Bunu ‘beyin sisi’ olarak adlandıranlar da var. Otonom sinir sisteminde meydana gelen sıkıntılar, sistemin kontrolündeki nefes alıp verme, sindirim ve kalp ritmini de etkiliyor.