Harvard profesörleri yazdı! Koronavirüse yenilen İtalya'nın hataları ve çıkarılacak dersler
Harvard profesörleri, Gary Pisano, Rafaella Sadun ve Michele Zanini, koronavirüse yenilen İtalya'nın hatalarını ve çıkarılacak dersleri yazdı.
Harvard profesörlerinden işte İtalya’nın salgın hataları ve çıkarılacak dersler:
• İlk hata ilk gün yapıldı ve ‘kademeli karantina’ tercih edildi. İnsanlar virüs olan yerden kaçtılar, her yere yaydılar.
• Çin ve Güney Kore gibi ülkeler test sayısını artırdı, hızlı karar aldı ve uyguladı. İtalya bu adımları atmakta çok geç kaldı.
• İlk vakalarda bir bölgedeki bulaşma yerel bir hastanenin suçu olarak gösterildi, sorunun büyüklüğü anlaşılmadı.
• İtalyan sağlık sisteminin merkezi olmaması krizi büyüttü. Yeterli bilgi ve doğru bilgi gelmedi.
• Farklı bölgelerdeki hastaneler virüsle mücadelede farklı tedavi yöntemleri denedi, ortak yöntem uzun süre bulunamadı.
• Hastaneler, Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talimatlara haftalar sonra uymaya, ortak mücadele geliştirmeye başlayabildi.
• Salgınlar da savaş zamanı gibi hızlı karar alma ve uygulama gerektirir; İtalya bunu yapamadı.