Harvard profesörleri yazdı! Koronavirüse yenilen İtalya'nın hataları ve çıkarılacak dersler

Harvard profesörlerinden işte İtalya’nın salgın hataları ve çıkarılacak dersler:

• İlk hata ilk gün yapıldı ve ‘kademeli karantina’ tercih edildi. İnsanlar virüs olan yerden kaçtılar, her yere yaydılar.

• Çin ve Güney Kore gibi ülkeler test sayısını artırdı, hızlı karar aldı ve uyguladı. İtalya bu adımları atmakta çok geç kaldı.

• İlk vakalarda bir bölgedeki bulaşma yerel bir hastanenin suçu olarak gösterildi, sorunun büyüklüğü anlaşılmadı.

• İtalyan sağlık sisteminin merkezi olmaması krizi büyüttü. Yeterli bilgi ve doğru bilgi gelmedi.

• Farklı bölgelerdeki hastaneler virüsle mücadelede farklı tedavi yöntemleri denedi, ortak yöntem uzun süre bulunamadı.

• Hastaneler, Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talimatlara haftalar sonra uymaya, ortak mücadele geliştirmeye başlayabildi.

• Salgınlar da savaş zamanı gibi hızlı karar alma ve uygulama gerektirir; İtalya bunu yapamadı.