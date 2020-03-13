Koronavirüste maskeye dikkat! Yanlış maske...

Koronavirüsü hasta kişinin öksürme, aksırma, hapşırması sırasında ortalığa saçılan damlacık yoluyla büyük partiküller hâlinde bulaşıyor. Koronavirüse karşı maske nasıl kullanılmalıdır? Maske ne zaman takılmalıdır? gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hastalığın en önemli bulgularının, ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu belirten Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske kullanımı konusunda bilgi verdi. Şenol'un sıraladığı maske takma önerileri şu şekilde:

Yeni tip koronavirüsten korunmak için hastalık belirti ve bulguları gösteren kişiyle 1 metreden daha yakın mesafede bulunmayanların maske takmasına gerek yok. Hasta bakımı yapan ya da hasta olan kişiler ile yakın temasta bulunmak durumda kalan kişilerin ise cerrahi maske diye isimlendirilen "normal" maske takmaları yeterli.

Normal maske, partikül süzme kapasitesi sınırlı olan bir maskedir. Hasta ile 1 metreden yakın olmadığınızda hiç işinize yaramaz. En fazla 2 saat süre ile takılmalıdır. Normal maskeyi takarken ve atarken çok dikkatli olunmalı ve eller ile maskenin dış yüzeyini ellememeli.

Piyasada daha yüksek koruyuculuğu olduğu söylenen yüksek filtreli N95 maskeler kullanılmamalı. N95 ve benzeri maskeler profesyonel sağlık personeli kullanımı içindir. Doğru kullanılmadığında soluk almak oldukça zordur.

El hijyeninin yanı sıra alkol bazlı el dezenfektanların içindeki alkol oranın yüzde 60 ve üzerinde olması gerektiğine işaret etti.

"ANTİMİKROBİK SPREY SIKILMAMALI"



Özellikle ağız temizliğinin önemine işaret eden Şenol, "Ağız içinde doğal savunma bariyerlerini bozacak antimikrobik sprey sıkılmamalı, tuzlu su uygulanmamalı, sigara içilmemeli." uyarısında bulundu.

Virüsün pet hayvanlarından ve Çin'den gelen kargolardan bulaşmadığına dikkati çeken Şenol, sözlerini şöyle tamamladı: