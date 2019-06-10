Hamilelikte uzak durulması gerekenler

Anne adaylarını mutlu sonlanacağı ümit edilen uzun bir süreç bekler: 9 ay 10 gün... Bu süreçte, hamilenin daha dikkatli ve özenli olması gerekirken, bazı şeylerden de uzak durması şarttır. Çünkü gebelikte karşılaşılacak olası tehlikeler, bebeğin sağlıklı gelişimini etkiler. Bu tehlikeler beslenmeden, sigara ve ilaç kullanımına; maruz kalınan kimyasallardan, kullanılan teknoloji cihazlarına kadar uzanır.

ZEHİRLENME İHTİMALİ YÜKSEK

Hamilelik döneminde midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünlerini zehirlenme riski yüksek olduğu için tüketmemek gerekiyor. Öte yandan tavuk etini de dışarıda yememeniz öneriliyor.

KAFEİNLİ İÇECEKLER KANSIZLIK YAPAR

Çay, kahve ve kafeinli içecekleri fazla olmamak kaydıyla tüketmelisiniz. Çünkü yüksek seviyede kafein, erken doğum ve düşüğe neden olabiliyor. Çaysa, vücudun demir emilimini azaltıyor. Bu da kansızlık yapar.

YUMURTA İYİ PİŞMİŞ OLMALI

Bazı besinleri kurallar çerçevesinde tüketmelisiniz. Örneğin yumurtanın iyi pişmiş olmasına dikkat edin. Aksi halde, çiğ ve az pişmiş yumurta, şiddetli besin zehirlenmesine neden olan salmonellanın kaynağı olabilir. Salmonella, genelde ishal, bulantı, kusma ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir ve besin zehirlemelerine yol açabilir.

BİTKİ ÇAYLARI MASUM DEĞİL

Aloe vera, fesleğen, kekik, adaçayı, sedef otu, ginseng ve bunun gibi daha onlarca bitki rahim kasılmalarını başlatabilir ya da doğum anomalilerine sebep olabilir. Bu yüzden doktora danışmadan bitki çayı içilmemelidir.

KÜFLÜ PEYNİRE DİKKAT

Aloe vera, fesleğen, kekik, adaçayı, sedef otu, ginseng ve bunun gibi daha onlarca bitki rahim kasılmalarını başlatabilir ya da doğum anomalilerine sebep olabilir. Bu yüzden doktora danışmadan bitki çayı içilmemelidir.

SİGARA İÇİLEN ORTAMDA BULUNULMAMALI

Sigara ve alkol yasakların en başta gelenleri... Sigara, en başta bebeğin doğum kilosunun düşük olmasına yol açıyor ve günde dört taneden fazla içilen sigara, bebekte sakatlıklara neden oluyor. Ayrıca mümkün olduğu kadar sigara içilen ortamda bulunmamalıdır. Çünkü soluduğunuz hava, doğrudan bebeğinizi etkiliyor.

ÇİĞ ET BEBEĞİN BEYNİNE ZARAR VERİR

Diğer bir yasaklı besin de az pişmiş ya da çiğ et. İçerdiği zararlı bakteriler toksoplazma denen bir rahatsızlığa sebep olur. Rahatsızlıkla aynı adı taşıyan parazitle hamileliğin ilk döneminde enfekte olan bebekler, sağırlık, yüksek ateş, sarılık, çeşitli solunum yolu, göz ve sinir sistemi hastalıkları riskiyle karşı karşıya kalabilir. Diğer yandan bu parazit, bebeğin beyninde bazı hasarlara yol açabiliyor; düşüklere neden olabiliyor.

İLK 3 AYDA MAYDANOZ YEMEYİN

Yaprağının yüzde birinde bulunan etkin yağlar nedeniyle zararlı olabilmektedir. Gebelikte bu durum, anne ve bebek için tehlike oluşturmaktadır. Rahim kaslarını uyarıcı etkisi nedeniyle hamileliğin ilk 3 ayında maydanoz tüketilmesi gebelik sağlığı açısından zararlıdır. Eğer anne adayında düşük tehlikesi varsa hamilelik süreci boyunca maydanozdan uzak durulması gerekir.

SAKATATLARA VEDA EDİN

Karaciğer, içerisinde yüksek miktarda A vitamini içeren bir sakatattır. Gebelik döneminde bu çok sağlıklı olmayacaktır. Bu sebeple hamilelere asla önerilmez. Bunun yanı sıra her türlü sakatatlardan kesinlikle uzak durmalısınız, çünkü bakteriye en açık yiyeceklerdir. Kokoreç, beyin, suşi ve benzerlerine veda etmeniz gerekiyor.

DİYET BESİNLERDE KATKI MADDESİ VAR

Ayrıca bu dönemde kilo alma kaygısı tüm kadınların ortak derdi! Ancak bu uğurda diyet ürünleri ve tatlandırıcılar kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu ürünler, bebeğinize zarar veren çeşitli katkı maddeleri içeriyor.

(Güneş)