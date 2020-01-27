Hamilelik belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İlk hamilelik belirtileri nedir?

Hamilelik belirtileri araştırılıyor. İlk hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik süreci ile ilgili bilgiler her dönemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Hamilelik belirtilerinin yaşanma hali kişiden kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı bireylerde daha çabuk belirtiler gözlenirken bazılarında birkaç ay değişim gözlenmeyebilir. Uyku hali, mide bulantısı baş dönmesi gibi haller bu belirtiler arasında bulunuyor.

HAMİLELİK KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

Hamilelik belirtilerinin yaşanma hali kişiden kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı bireylerde daha çabuk belirtiler gözlenirken bazılarında birkaç ay değişim gözlenmeyebilir.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra kadınlarda son regl (adet) dönemi gebelikte ilk hafta olarak bilinmektedir. Anne adaylarının doğum gerçekleştireceği tarih, son adet (regl) döneminin ilk günü baz alınarak hesapla işlemi yapılmaktadır.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

UYKU

Yorgunluk ve halsizlik sonrası uyku hali hamilelik belirtileri arasında bulunuyor.

BULANTI

Hamilelik belirtileri arasında mide bulantısı birinci sırada yer alıyor. Genellikle sabah yaşanan bulantı, öğlen ya da akşam da yaşanabilmektedir.

REGLİ GECİKMESİ

Regli gecikmesi en belirgin hamilelik belirtisidir. Hamilelik süresince regli olmamak durumundan dolayı ilk sırada yer almaktadır. Stres gibi durumlardan ötürü de regli gecikebilmektedir.

BAŞ DÖNMESİ

Bazı kişilerde gebelik sebebiyle ara sıra tansiyon düşüklüğü gerçekleşiyor. Bu durum da baş dönmesine neden olabiliyor.

KASIK VE BEL AĞRISI

En belirgin özelliklerden olan kasık ve bel ağrıları da hamilelik belirtisinin önemli maddeleri arasında yer almaktadır. Rahimde döllenen yumurta rahim duvarına tutunurken kasık ağrısı yapabilmektedir.

DİĞER BELİRTİLER

Göğüs büyümesi, göğüste hassaslık, sürekli idrara çıkma hali ya da kabızlık, mide ekşimesi, iştahsızlık ya da iştah açılması, kanama, aşerme, vücut ısısının değişmesi, ruh halindeki değişimler, şişkinlik, akıntı, cinsel istek ve idrardaki renk değişimi en önemli belirtiler arasında yer almaktadır. Genellikle hamile olan her kadın bu belirtilerden birkaçını birden yaşamaktadır. Tümünü yaşamanız mümkün olmayabilir, bu nedenle içlerinde sizinde yaşadığınız belirtiler varsa en kısa sürede test yapmanız önerilir.