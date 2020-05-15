'Güneşlenirken de önlem almak şart'

Koronavirüsün damlacık yoluyla bulaştığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, şu uyarılarda bulundu: “Deniz suyundan bulaş şimdilik söz konusu değil. Ancak denizden çıktıktan sonra sahilde sosyal mesafenin ne kadar sağlanabildiği önemli. Ortak kullanım alanları, tuvalet, soyunma kabini, şezlong, şemsiye, masa gibi alanların düzenli dezenfekte edilmesi gerekiyor. Denizde insanlarla temasınızı en aza indirebilirsiniz. Fakat havuzda bu imkân çok daha kısıtlı olacaktır.”