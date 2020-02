Grip belirtileri nelerdir? Grip nasıl geçer? İşte tedavi yöntemleri

Grip belirtileri ve tedavi yöntemleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Genellikle kış aylarında ya da sonbahar sonu ilkbahar başında görülen ve mevsimsel olarak adlandırılan grip hastalığının nasıl geçeceği merak ediliyor. Halsizlik, titreme baş dönmesi gibi rahatsızlıklara sebep olan bu hastalık, dikkat edilmezse zatürre ve beyin iltihabına neden olabiliyor. Gripten korunma yöntemleri ve merak edilen soruların cevapları haberimizde sizlerle.

GRİP NEDİR?

Viral bir hastalık olan grip, mevsim rahatsızlığıdır. Genellikle kış aylarında görülür; ancak salgınlara bağlı olarak ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında da ortaya çıkabilir. Bireyin vücudunda 5-6 hafta kadar etkili olabilir. Bulaşıcıdır, üst solunum yolu rahatsızlığıdır. Öksürük, hapşırma, öpüşme ve tokalaşma gibi temaslar yoluyla da kişiye bulaşabilir. Bu nedenle, grip olan kişilerle temas etmekten mutlak olarak kaçınılması gerekmektedir. Grip olan kişiler de, hastalıkları süresince dışarı çıkmamaya özen göstermelidir.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Başlıca grip belirtileri şu şekilde;

Yüksek ateş (38-39 derece)

Yorgunluk, halsizlik

Burun tıkanıklığı

Öksürük

Boğaz ağrısı

Genel anlamda vücut ağrısı

Baş ağrısı

GRİP NASIL GEÇER?

Öncelikle gribe karşı önlem almak için vücut her zaman hijyenik olmalı ve her zaman temiz olmalı. Bilhassa eller her zaman temiz olmalıdır. Grip durumunda ise grip, çoğunlukla virüsler tarafından oluşturulduğu için öncelikli olarak insanların karşılaştığı semptomların tedavi edilmesi ile başlar.

Burun tıkanıklığı var ise burun açıcılar, öksürük varsa balgam söktürücüler, ateş düşürücüler ve ağrı kesiciler ile tedavi uygulanabilir. İştahsızlığın giderilebilmesi için de bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir.

Bunun dışında dikkat edilmesi gereken hususlar; bol bol istirahat edilmeli, et ve süt ile beslenilmeli, taze meyve ve sebze yenilmelidir. Hasta, bulunduğu ortamı havalandırmalı, nemlendirmelidir. Sigaradan ve sigara içilen ortamdan uzaklaşmalıdır.

GRİP İÇİN EVDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

Evinizde grip hastalığını atlatabilmeniz için öneriler:

Yulaf: Vücut direncinizi kuvvetlendirebilmek için beta-glukan taşıyan yulaf ürünlerinin kullanılması bağışıklık sisteminin desteklenmesi açısından önemlidir.

Tarhana: Tarhana çorbası, kış aylarında sıkça görülen grip ve soğuk algınlığı gibi hastalık süreçlerinde en çok tüketilen çorbadır. Tarhananın faydaları arasında en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. A, B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko minerallerini içeren ve en lezzetli çorbalardan biri olan tarhana oldukça besleyici ve doyurucu bir besindir.

Kefir-Yoğurt Tüketin: Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında bağırsaklar önemli bir rol oynar. Bağırsak florasını güçlendiren probiyotikler, her gün en az 1 kâse yoğurt veya 1 su bardağı kefir olarak günlük beslenmenizde mutlaka yerini almalıdır. Kefirin tadı başlangıçta güzel gelmese de meyve ile tüketebilirsiniz.

Balık: Omega-3 yağlarından zengin yapısı, kaliteli proteinlere sahip oluşu, D vitamini, fosfor ve kalsiyum zenginliği ile bağışıklığınıza güç katar.