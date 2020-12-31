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31 Aralık 2020 Perşembe 10:33 | Son Güncelleme:

Grip aşısıyla ilgili önemli gelişme: Eczanelerde ücretsiz verilecek

Grip aşısıyla ilgili önemli gelişme: Eczanelerde ücretsiz verilecek
AA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşılarının eczanelerden vatandaşlara ücretsiz olarak verileceği belirtildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşılarının eczanelerden vatandaşlara ücretsiz olarak verileceği belirtildi.   

AA'da yer alan haberde  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinden "Tüm hekim ve eczacılarımızın dikkatine" başlıklı bir duyuru yayımlandı.

Duyuruda, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşların, başta risk grupları olmak üzere mevsimsel grip aşısına en kısa sürede ulaşmasının amaçlandığı vurgulandı.

"Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak olup, bunun için daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekmektedir." ifadesine yer verilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Hekimlerimizin, ücretsiz grip aşısı reçetelerini Halk Sağlığı Grip Aşısı ön eki bulunan aşılardan seçerek, sadece Reçetem Sisteminden reçetelendirmeleri gerekmektedir. Matbu reçeteler kabul edilmeyecektir. Eczacılarımızın, ücretsiz grip aşısı reçetelerini sadece Reçetem Sistemi üzerinden karşılamaları gerekmektedir. Daha önce olduğu gibi reçete girildiğinde İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) eczaneler için aşı temin kotası oluşturularak aşı, ecza depolarından ücretsiz temin edilecektir."

Haberin Özeti

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları, eczanelerden vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek.

DETAY
• Vatandaşların e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekiyor.
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