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  3. Git gide yayılıyor! Çin'de ortaya çıkan koronavirüs o ülkelere de sıçradı!

Git gide yayılıyor! Çin'de ortaya çıkan koronavirüs o ülkelere de sıçradı!

Git gide yayılıyor! Çin'de ortaya çıkan koronavirüs o ülkelere de sıçradı!

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü, gelen son dakika bilgisine göre Singapur ve Vietnam aralarında olmak üzere birçok ülkeye sıçramaya başladı. Son olarak Suudi Arabistan'daki bir Hindistanlı hemşirede de virüs görüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni bir virüs türü nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Vücudunda virüs saptanan kişilerin sayısı 583'e ulaştı.  Hong Kong, Makao, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ardından Singapur Sağlık Bakanlığı da ülkede korona virüsüne rastlandığını doğruladı.

VİETNAM DA DUYURDU

Vietnam Sağlık bakanlığı, ülkede bulunan 2 Çin vatandaşında koronavirüsü tespit edildiğini duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA HİNDİSTANLI HEMŞİREDE VİRÜS GÖRÜLDÜ

Suudi Arabistan'daki bir Hindistanlı hemşirede virüs görüldü. Hemşire tedaviye alındı. Yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu geçtiği belirtildi.


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