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  3. Geri ödeme listesine alınan ilaçlar nelerdir? İşte geri ödeme listesine alınan ilaçlar...
16 Haziran 2020 Salı 17:51 | Son Güncelleme:

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar nelerdir? İşte geri ödeme listesine alınan ilaçlar...

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar nelerdir" İşte geri ödeme listesine alınan ilaçlar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk geri ödeme listesine alınan ilaçlar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Selçuk,"3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon ilacı olmak üzere toplamda 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını belirtti. Yanlış ilaç kullanmak istemeyen kişiler,eri ödeme listesine alınan ilaçlar neler? Hangi ilaçlar geri ödeme listesinde? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Geri ödemeye alınan ilaçlar listesi hakkında Bakan Zehra Selçuk, 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığı aktardı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk, ilaç listeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk,"3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını belirtti.  Hangi ilaçların geri ödeme listesine alındığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR NELER?

3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon, 2’si kan ürünü, 1’i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildiren Bakan Selçuk, “Geri ödeme kapsamına alınan 14 muadil ilaç ve yayımlanan SUT ile eklenen 12 ilaç ile birlikte geri ödemesindeki ilaç sayımız 8.636’ya ulaştı.” açıklamasını yaptı.

SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekildedir:

"3 kalp ilacı, 2 kan ürünü, 2 pulmoner hipertansiyon ilacı, 1 antibiyotik, 1 antiviral, 1 doğuştan metabolik hastalık ilacı, 1 kanserde bulantı ilacı, 1 yenidoğan hemanjiyom ilacı.”

“Miyastenia Gravis” hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere ödemede olan bir ilaçta da düzenleme yapıldı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim.” dedi.

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