Gece terörü nedir, belirtileri neler? Gece terörü hastalığı nedenleri ve tedavisi..

Gece terörü nedir, belirtileri neler? sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi 'House' isimli dizinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan Hekimoğlu'nda gece terörü konusu işleniyor. Fragmanda görülen gece terörü hastalığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gece terörü nedir, belirtileri neler? sorusunun ayanıtı hbaerimizde..

GECE TERÖRÜ NEDİR?

Gece terörü, onlarca uyku bozukluğundan parasomni ismi verilen uyku sırasında engellenemeyen fiziksel hareketler grubunda yer alan bir uyku bozukluğudur.

En çok 5-7 yaş arasında görülse de ergenliğe doğru sıklığı azalır, erişkinlerde de görülebilir. Derin uyku sırasında ortaya çıkan gece terörü uyku başladıktan 2-3 saat sonra görülür. Hasta, uykudan korkuyla uyanıp boş gözlerle etrafa bakarak bağırmaya ya da çığlık atmaya başlar.

GECE TERÖRÜ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Gece terörü ile karşı karşıya olan bir çocuk tipik atak sırasında korkmuş bir şekilde yatakta otururken çığlık atabilir, iniltiyi andıran sesler çıkartıp hızlı nefes alma ya da terleme gibi durumlar yaşayabilir.

Giysilerini çıkarabilir, istem dışı el kol hareketleri olabilir veya korkuyla yatağı ve yatak odasını bırakabilir.Beraberinde genellikle çarpıntı, hızlı soluma, ciltte kızarıklık da olur.

Çoğu zaman uykuya geçtikten 2-3 saat sonra ortaya çıkar. Ortalama 20 saniye- 5 dakika arası sürer. En geç 15 dakikada çocuk tam uyanık olmadan yatışır ve geçince kendiliğinden uykuya dalmaya başlar.

GECE TERÖRÜ HASTALIĞININ NEDENLERİ

1- Uyku apnesi: Çocuğun bedeninin uyanması gerçekleşirken ruhen hala uykuda olması durumudur. Çocuk o an konuşsa bile bu bilinçli bir şekilde gerçekleşmez, hayal dünyasında algıladıklarına karşı mırıldanmalarıdır.

2- Derin uyku: Tıpkı uyku apnesinde olduğu gibi normal şartlarda uyanması gereken çocuğun bedensel anlamda uyanma güçlüğü çekmesi ve görülen kabusun etkisiyle gece terörü oluşabilir.

3- Travmatik olaylar: İzlenilen filmlerdeki olumsuz durumlar, ölüm, taciz, deprem gibi sorunların etkisiyle ortaya çıkabilir.

GECE TERÖRÜ TEDAVİSİ

Çoğunlukla EEG bulguları normal olsa da mutlaka ayrıntılı bir klinik değerlendirme ile birlikte epilepsi, santral sinir sisteminin organik hastalıkları ayrıcı tanısı yapılmalı, EEG değerlendirmesi istenmelidir. Gece terörü tanısının netleşmesi ve uygun tedavi yaklaşımlarıyla birlikte sıklıkla ilaç tedavisine başvurulur.

GECE TERÖRÜ HASTALIĞI SIRASINDA NE YAPILMALI?

Psikolojik sebepleri olan hastalığın merkezine inilmeli. Ona neden olan şey araştırılmalı ve sakin olunmalı. Bu durum ciddi bir sonuç doğurmayacak hatta ertesi gün çocuk geçirdiği atakları hatırlamayacaktır.

Çocuğun güvenliği sağlanmalı ve etrafında kendine zarar vereceği bir eşya olmamalı. Sık tekrar etmesi halinde psikiyatri ve nöroloji uzmanına danışılmalı.