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  3. Fransa merkezli ilaç üreticisi duyurdu: Koronavirüs tedavisi için test edilen ilaç başarısız oldu
01 Eylül 2020 Salı 15:00 | Son Güncelleme:

Fransa merkezli ilaç üreticisi duyurdu: Koronavirüs tedavisi için test edilen ilaç başarısız oldu

Fransa merkezli ilaç üreticisi duyurdu: Koronavirüs tedavisi için test edilen ilaç başarısız oldu

Fransa merkezli aşı devi Sanofi, koronavirüs tedavisi için geliştirilen ilacın başarısız olduğunu duyurdu. İlacın yeni testlere sokulmayacağı belirtildi.

Fransa merkezli ilaç ve aşı üreticisi Sanofi, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere test edilen Kevzara ilacının 3. aşamada sonuç vermediğini ve yeni testlere sokulmayacağını duyurdu.

HASTALIĞA YAKALANANLAR İÇİN TEST EDİLİYORDU

NTV'de yer alan haberde halihazırda 2 aşı denemesi yapan Sanofi, romatoid artrit tedavisinde kullanılan Kevzara ilacını da hastalığa yakalananların tedavisi için test ediyordu.

Regeneron'la beraber geliştirilen Kevzara için yapılan testlerin başarısız olduğu ve ilacın yeni testlere sokulmayacağı aktarıldı.

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