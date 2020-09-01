Fransa merkezli ilaç üreticisi duyurdu: Koronavirüs tedavisi için test edilen ilaç başarısız oldu

Fransa merkezli ilaç ve aşı üreticisi Sanofi, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere test edilen Kevzara ilacının 3. aşamada sonuç vermediğini ve yeni testlere sokulmayacağını duyurdu.

HASTALIĞA YAKALANANLAR İÇİN TEST EDİLİYORDU

NTV'de yer alan haberde halihazırda 2 aşı denemesi yapan Sanofi, romatoid artrit tedavisinde kullanılan Kevzara ilacını da hastalığa yakalananların tedavisi için test ediyordu.

Regeneron'la beraber geliştirilen Kevzara için yapılan testlerin başarısız olduğu ve ilacın yeni testlere sokulmayacağı aktarıldı.