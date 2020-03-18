Favipiravir etken maddesi nedir? Favipiravir içeren ilaçlar nasıl etki eder?

Favipiravir nedir? Sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Favipiravir etken maddesi nedir? Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Biyoteknoloji Ulusal Merkezi Direktörü Zhang Xinmin tarafından yapılan açıklamada, Favipiravir isimli ilacın klinik araştırmalarda fayda sağladığının tespit edildiği duyurdu. Henüz konu ile ilgili resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadı.

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya’da tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.