Favipiravir etken maddesi nedir? Favipiravir corona virüse etkili mi? İşte Favipiravir detayları

Favipiravir etken maddesi nedir? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisini 11 günden 4 güne indiren ilacın Çin’den getirildiğini belirtmişti. Bakan Koca'nın son yaptığı açıklamanın ardından Favipiravirisimli ilaç yeniden gündeme geldi. Favipiravir corona virüsün etkili mi? İşte Favipiravir detayları...

FAVİPİRAVİR NEDİR?



T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır.

FAVİPİRAVİR CORONA VİRÜSÜN ETKİLİ Mİ?



Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik göstermektedir. Enterovirüsler ile Rift Vadisi ateşi virüsüne karşı etkinlik de rapor edilmiştir.

İŞTE FAVİPİRAVİR DETAYLARI



Şubat 2020'de Favipiravir, Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için incelenmektedir. 80 kişilik küçük bir araştırmanın sonuçlarına göre favipiravir, lopinavir/ritonavir kombinesine göre COVID-19 tedavisi için daha etkilidir.

Daha önce SARS hastalığı için kullanılmış bir ilaç ham maddesidir.