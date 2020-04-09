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  3. Farelerde başarılı oldu! Mikro iğneli bant şeklinde aşı keşfi

Farelerde başarılı oldu! Mikro iğneli bant şeklinde aşı keşfi

Farelerde başarılı oldu! Mikro iğneli bant şeklinde aşı keşfi

ABD'li bilim insanları, koronaya karşı, parmak ucuna sığan mikro iğneli bant şeklindeki aşı prototipini geliştirdi.

Bant, hiçbir iz bırakmayacak şekilde tamamen eriyen 400 mikro şeker ve protein iğne taşıyor. Fareler üzerinde yapılan testler, 2 hafta sonra Kovid-10’a özgü ve virüsü etkisiz hale getirmek için yeterli sayıda antikor oluştuğunu gösterdi. Bu aşının, titiz bir gama radyasyon sterilizasyonundan sonra bile etkili kaldığı kaydedildi. Bu özellik, aşının insanlara yapılmaya müsait olduğunu gösteriyor. ‘PittCoVacc’ adını alan aşının, laboratuvarda üretilen viral protein parçaları organizmaya işleniyor.


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