Evde elma sirkesi nasıl yapılır? Elma sirkesinin faydaları nelerdir?

Elma sirkesi, anti-mikrobiyal ve antioksidan özellikler de dahil olmak üzere çeşitli tıbbi özelliklere sahiptir. Dahası, kanıtlar, kilo vermenize yardımcı olmak, kolesterolü düşürmek, kan şekerini düşürmek ve diyabet semptomlarını hafifletmek gibi sağlık yararları sağlayabileceğini göstermektedir. Sirkenin faydaları resmi olarak kanıtlanmamış olsa da, sirkenin birkaç çalışmada kanıtlanmış faydaları vardır. İşte elma sirkesinin yapılışı ve faydaları...



Kilo vermeyi hızlandırma, kolesterolü düşürme, enfeksiyonlarla savaşma gibi pek çok faydası bulunan elma sirkesi ayrıca içeriğinde bazı amino asitler ve antioksidan maddeler de barındırır.



Yüksek karbonhidratlı bir yemek sırasında tüketildiğinde, dokuların insülin duyarlılığını yüzde 19 ila 34 oranında arttırdığı ve kan şekeri düzeyini belirgin şekilde düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle sirke şeker hastaları, gizli şekeri olanlar ve kan şekeri seviyelerini düşük tutmak isteyen kişiler için yararlıdır. Şeker hastalığı olan kişi kullandığı ilaç miktarını sirke tüketerek azaltabilir.

Araştırmalar ayrıca sirkenin kilo vermeye yardımcı olabileceğini de göstermiştir. Sirke, tokluk hissini arttırarak kişinin daha az kalori almasına yardımcı olur. Örneğin yüksek karbonhidratlı bir yemekle birlikte sirke tüketilirse, doygunluk hissi artar ve günün geri kalanında 200-275 daha az kalori tüketilir. Aşırı kilolu 175 kişiyle yapılan ve 3 ay süren bir çalışmayla, günlük tüketilen elma sirkesinin miktarı ile orantılı olarak, göbek bölgesi yağlarını eritmeye yardımcı olduğu ve kilo vermeyi hızlandırdığı gösterilmiştir.

Cilt bakımında doğal yolları tercih edenler için elma sirkesi oldukça popüler bir cilt bakım ürünüdür. Elma sirkesinin etkinliğinin çoğunluğu asetik asit ve malik asit gibi içerdiği meyve asitlerine dayanır. Fermantasyon yoluyla oluşumu sırasında antibakteriyel ve antifungal özellikleri ile bilinen ve asetik asit adı verilen bir bileşik oluşur. Akne oluşumu için en önemli etken bakterilerdir. Bu nedenle elma sirkesi antibakteriyel özelliği ile akne tedavisinde kullanılabilir.

Elma sirkesi cilt bakımında tonik, yüz yıkama suyu olarak ve hatta leke tedavisi için kullanılabilir. Yüz temizleyici olarak kullanıldığında cildi ve ciltteki gözenekleri derinlemesine temizlemenin etkili bir yoludur. Yüzü günlük olarak suyla seyreltilmiş elma sirkesiyle yıkamak yağ, kir ve ölü cilt hücrelerine ait kalıntıları giderilmesine yardımcı olur. Elma sirkesi doğal bir cilt toniği olarak da tercih edilebilir. Toniğin cilt bakımındaki rolü, cildi bakterilerden ve diğer yabancı maddelerden arındırıp gözenekleri sıkılaştırmaktır. Cilt toniği olarak kullanılabilecek tarif şu şekilde olabilir: 1 ölçü elma sirkesi, 2 ölçü arıtılmış su

ELMA SİRKESİ TARİFİ

Malzemeler

-2 kg büyük boy kırmızı elma

-4,5 litre içme suyu

-6 yemek kaşığı bal

1- Elmalarınızı güzelce yıkayın. Yıkadığınız elmaların küçük küçük doğrayın. Çekirdekli kısımlarını çıkartın.

2- Önceden temizlenmiş ve içi kuru büyük boy cam bir kavanoza elma dilimlerini yerleştirin.

3- Elma dilimlerinin üzerine içme suyunu ekleyin. Üst kısmında bir parça boşluk kalmasına dikkat edin. Her kavanoza 2 yemek kaşığı kadar kıvamlı bir bal katıp tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

4- Kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatıp iple ya da lastikle sıkarak sabitleyin.

5- Güneş görmeyen ve karanlık bir ortamda yaklaşık 1,5 ay kadar bekletin. İlk zamanlarda gün aşırı, daha sonraki günlerde haftada bir kez tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Elmalar dibe çökene kadar karıştırma işlemine bu aralıklarla devam edin.

6- Zaman içinde kavanozun üst kısmına çıkan elma dilimlerinin çürümeye başladığını, çevrede sirke sineklerinin oluşmaya başladığını ve sirke koktuğunu göreceksiniz.

7- Tüm bu belirtiler oluşup sirke fermente olmaya başladığında sirkeyi süzüp elma posalarını atın.

8- Süzdüğünüz sirkeyi yeniden cam kavanoza alıp kalan bal ve tuzu ekledikten sonra karıştırın. Kapağı kapalı şekilde, serin bir yerde saklayın.

9- Sirke kavanozu üzerinde sirke anası denilen beyaz şeffaf bir yuvarlak oluşmaya başlayıp keskin bir koku geldiği zaman sirkeniz kullanıma hazır demektir. Sirke anasını içerisinde metal değdirmeden çıkarıp sirkenizi süzdürüp kullanabilirsiniz.