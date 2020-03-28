Evde egzersiz hareketleri nasıl yapılır? İşte evde kolaylıkla uygulanabilecek egzersiz hareketleri!
Evde egzersiz hareketleri nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Corona virüsü tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaktinin büyük çoğunluğunu evde geçirenler evde uygulayabilecekleri egzersiz hareketleri için araştırma yapıyor. Vatandalar koronavirüs salgını nedeniyle spor salonlarında veya açık havada spor aktivitelerini yapamıyorlar. Evde uygulanabilecek egzersiz hareketleri ile ilgili detaylar haberimizde…
Vatandaşlar evde yapabilecekleri egzersiz hareketlerini merak ediyor. Salgın döneminde sağlıklı beslenme ve spor rutinini devam ettirmek önem arz ediyor. Evde egzersiz nasıl yapılır? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
EVDE EGZERSİZ NASIL YAPILIR?
Belirli kas gruplarını çalıştırmaya yönelik evde egzersiz hareketleri için günde 20-30 dakikalık bir zaman diliminin ayrılması formunu korumak isteyen bireyler için yeterli olacaktır. Evde rahatlık ile yapabileceğiniz, ideal kilonuzda kalmanıza yardımcı olacak egzersiz hareketleri şu şekilde;
1-ÇÖMELME
Bacaklardaki kas gruplarını çalıştırmaya yönelik hareket için sandalyeye oturur gibi geriye doğru 8-10 saniye çömelmek yeterli olacaktır. Egzersizin doğru yapılması için ise sırtın dik olması, ellerin önde bağlanması ve öne doğru eğilinmemesi gerekiyor.
2-YUKARI İTME
Özellikle göğüs, omuz, kol kaslarını çalıştıran yukarı itme hareketi karın ve bacak bölgesindeki yağların erimesine katkıda bulunuyor.
3-MEKİK
Evde egzersiz hareketleri arasında popüler olan mekik, en zor çalışan kas grupları arasında yer alan karın kaslarının çalışmasını sağlıyor. Egzersizi doğru yapabilmek için ellerinizi ensenizde birleştirip başınızı arkadan desteklemeniz gerekiyor.
4-SUPERMAN
Süperman hareketi, sırt kasları için ideal yer hareketlerinden biri olarak bilinmektedir. Pozisyon almak için yere uzanmanız ve avuç içleri yeri gösterecek şekilde kollarınızı ileri doğru uzatmanız tavsiye edilir.
5-KALÇA KALDIRMA
Kalça kaldırma egzersiz hareketi bel, sırt ve kol kaslarını çalıştırarak hem yağ birikimini hem de sarkmayı engellemeye yardımcı olmaktadır.