Evde cilt, yüz bakımı nasıl yapılır? Kişiye özel doğal cilt bakımı uzman önerileri nelerdir?

Cilt bakımı bayanlarda önemli olduğu gibi erkeklerde de önem arzmektedir. Bilindiği üzere cildimizde zamanla meydana gelen kolajen yapısının bozulması sonucu kırışıklıklar, çatlaklar ve sarkmalar oluşmaktadır. Bunların yanında sivilce oluşumu ve dış etkenlerde cildin yıpranmasına ve yorgun görünmesine etkendir. Bu yüzden cildimize günlük olarak bakım yapmamız ve nefes almasını sağlamamız önem taşımaktadır.

CİLT TİPLERİ NELERDİR?

Dünya üzerinde 3 cilt tipi olduğu söylenmektedir. Kuru cilt tipi, yağlı cilt tipi ve karma cilt tipidir. Ancak bu 3 cilt tipinin doğruluğu konusunda net bilgiler yoktur. Bu nedenle de cildinizi bölüm bölüm incelemeniz çok daha faydalı olacaktır. Her bölgenin sorununa göre çözüm bulunmalı ve uygulanmalıdır. Kuru cilt tipine sahip olan birinin yüzünün her yeri kuru olmayabilir. Bu nedenle kuru bölgelere ayrı yağlı bölgelere ayrı işlemler uygulanabilir.

Günlük olarak cildimizin temizliğini yaptıktan sonra çeşitli malzemeler ile ekonomik ve doğal bakım yapmak cildin oluşan etkenleri tolere etmesini sağlamaktadır. Herkesin evinde mutlaka bulunan elma sirkesi ile bakım uygulamak cildin; nemlenmesini, kendini yenilemesini ve sivilce oluşumlarının engellenmesine yararlı olmaktadır.

Elma Sirkesi Bakımı

1 yemek kaşığı sirkesini bir kase yoğurt ile karıştırın. İçerisine 1 yumurta sarısı ekleyin ve uygulayın. Yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra ılık su ile temizleyin. Bu maskeyi her hafta uyguladığınızda meydana gelen yıpranma, lekeler ve kuruluk ortadan kalkacaktır.

Çilek Bakımı

Yüzünüze taze çileklerden birkaç tane dikine keserek, oval şekilde masaj yaparak uygulayın. 10 dakika bekleyin ve ılık su ile yıkayın. Cildiniz canlanacak ve parlayacaktır.

Bu şekilde maske uygulamaları, gün sonunda makyaj yapıyorsanız temizliği çok önemlidir. Cildiniz gün boyunca makyaj, hava kirliliği ve rüzgar gibi etkenlerden dolayı tıkanarak nefes alamaz hale gelir. Eğer cildinize gerekli özeni göstermez ve ölü hücrelerden temizlenmesini sağlamazsanız; gün geçtikçe bu kir katmanlaşarak cildinizin deforme olmasına neden olur.

Eve geldiğinizde cildinizi güzelce temizleyin. Hafta da bir veya günlük olarak uyguladığınız maskenizi yapın ve cildinizin gerekli vitaminleri almasını sağlayın. Sonrasında güzelce temizleyin ve toniğinizi uygulayarak, gözeneklerinizin sıkılaşmasını bekleyin. Bu işlemlerden sonra yatmadan önce E vitamini içeren nemlendiricinizi sürün.

Düzenli uygulamalarınız ve bakımınız sonucunda cildinizin daha farklı göründüğüne ve nefes aldığını şahit olacaksınız.

CİLT TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALIDIR?

Yüzünüzdeki sivilceler ya da lekeler geçsin diye çok agresif ürünler kullanmak doğru değildir. Yüzünüzün ph’ını ve yapısını bozduğunuzda onarılması çok daha zor olacaktır.

Cilt bakımınızı her zaman hassas ve nazik bir şekilde doğal ürünlerle yapmalısınız.

Ciltteki sorunların pek çok nedeni vardır. Bunların başında da yemek yeme alışkanlığınız ve tükettiğiniz besinlerin içerikleri yer almaktadır. Yediğiniz besinlere karşı alerjiniz olup olmadığını gözlemlemelisiniz. Alerjiniz olan bir besini kesinlikle tüketmeyi bırakmalısınız.

Ayrıca herkese faydası olan şeyler farklı olabileceği için internetten ya da çevrenizden gördüğünüz duyduğunuz yöntemleri uygulamamalısınız. Kendinizi gözlemleyerek ya da bir doktora giderek ona göre yöntemler uygulamalısınız. Ancak tüm bunların yanında herkesin yapması gereken en önemli şey düzenli ve yeterli miktarda su tüketmektir. Su tüketimi gözeneklerin açılmasına ve vücutta bulunan zararlı maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede de cildinizin daha parlak ve sağlıklı görünmesine neden olacaktır.

Her gün yüzünüzü düzenli bir şekilde temizlemeli ve kesinlikle yüzünüzde makyaj varken uyumamalısınız. Gözeneklerin havasız kalması tıkanmasına ve sivilce oluşumuna neden olur. Bu nedenle de mutlaka cildinizi temiz tutmaya özen göstermelisiniz.

Güneş ışınlarına maruz kalan ciltte lekeler ve izler oluşmaktadır. Bu nedenle güneşle direkt olarak temas etmemeli mutlaka güneş koruyucu önlemler almalısınız. Bu sayede zararlı güneş ışınlarının etkilerinden kurtulabilirsiniz.