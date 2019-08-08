Et yedikten sonra şekersiz sakız çiğneyin! Bakın ne işe yarıyor

Kurban Bayramı'nda akraba ziyaretlerinde mutlaka et tüketildiğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, dişlerin arasına girecek yiyecek kalıntılarının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ancak sıklıkla tüketilen bu etler, diş aralarına girerek iltihap oluşmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar “Her et yemeğinden sonra dişleri fırçalamak tabii ki mümkün olamayabilir. Ancak dişleri günde iki veya üç kere fırçalamak ve bunun yanında diş ipi kullanmak; özellikle et gibi diş arasına kaçtığı zaman diş eti harabiyetine yol açan gıdaların o bölgeden uzaklaşmasını sağlar" diyerek diş ipi kullanımının önemini vurguluyor.

Eğer dişlerinizin arasına yiyecek sıkıştıysa ve fırçalama imkanınız yoksa şekersiz sakız çiğneyerek sıkışan gıdaların o bölgeden uzaklaşması sağlanabilir. Ama tabii ki sakız çiğnemek diş fırçalamanın yerini tam anlamıyla tutmaz.

AĞZINIZI ÇALKALAYIN

Bayramlarda artan tatlı tüketimi dişlerde çürüklere veya başlangıç aşamasındaki çürüklerin ilerlemesine neden olabilir. Diş hekimleri, bu sebeple tatlı bir şeyler yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalayamıyorsanız, ağzınızı su ile çalkalamanın faydalı olacağını söylüyor.

ÇAY VE KAHVEDEN SONRA...

Uzman diş hekimleri, bunun dışında yine artan çay ve kahve tüketiminin dişlerde oluşturacağı renklenmeleri azaltmak için bu içeceklerin tüketiminden sonra bir bardak su içmenin veya ağzı çalkalamanın da renklenmenin önüne geçeceği tavsiyesinde bulunuyorlar.