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  3. Et alerjisi 3 ila 6 saatte ortaya çıkar

Et alerjisi 3 ila 6 saatte ortaya çıkar

Et alerjisi 3 ila 6 saatte ortaya çıkar

Uzmanlar et tüketimi sonrasında yaşanabilecek kaşıntı, deride kızarıklık, karın ağrısı ve ishalin et alerjisinden kaynaklanabileceğini belirtti.

İki grup et alerjisi olduğunu anlatan Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, bunlardan birisinin özellikle süt alerjisi olan çocuklarda görüldüğünü kaydetti. Erkekol, “Süt alerjisi olan her 5 çocuktan birinde sığır eti tüketimiyle birlikte et alerjisi ortaya çıkabiliyor. Et tüketiminden yarım saat sonra ortaya çıkan alerjide daha çok kaşıntı, kızarıklık, nefes darlığı, burun akıntısı, karın krampları, ishal, hatta hipotansiyon şok gibi alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz” diye konuştu. 

HAYATI TEHDİT EDİYOR 

Erişkinlerde görülen alerjilerin genellikle et tüketiminden 3 ila 6 saat sonra karın krampları gibi ciddi alerjik reaksiyonlarla seyrettiğini dile getiren Erkekol, şöyle devam etti: “Bizler et tüketiminden sonra karın krampları ya da ishal gibi bulguları genellikle tükettiğimiz ürünün hijyenik olmamasına ya da bozulmuş olmasına bağlıyoruz. Bu grup, hayatı tehdit eden alerji grubumuzdadır.”

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