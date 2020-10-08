  • $7,9428
  • 9,3501
  • 483.52
  • 1150.49
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
08 Ekim 2020 Perşembe 23:39 | Son Güncelleme:

Eski Bakan Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı

Eski Bakan Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı

Trabzon Kaşüstü Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Cahit Turhan, sosyal medya hesabından "Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz." sözleriyle hastalığını duyurdu.

BAKAN ALBAYRAK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yayınladığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn.Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.

<p>Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun pa

Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aslına uygun yenilenen ecdat yadigarı cami ibadete açıldı

Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim 2020

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.