08 Ekim 2020 Perşembe 23:39 | Son Güncelleme:
Eski Bakan Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Trabzon Kaşüstü Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Cahit Turhan, sosyal medya hesabından "Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz." sözleriyle hastalığını duyurdu.
Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz.— Mehmet Cahit Turhan (@Mcahidturhan) October 8, 2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yayınladığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn.Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.
Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 8, 2020
Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.
Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.