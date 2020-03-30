Entübe nedir, nasıl yapılır? Entübe hasta ne demek? İşte kelime anlamı...

Entübe hasta ne demek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü ile ilgili paylaştığı bilgilerde geçen “entübe hasta sayısı” anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün etkisini daha da artıran corona virüs salgını dünyanın 1 numaralı gündemi haline geldi. Haberimiz içerisinden entübe kelime anlamı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



ENTÜBE NEDİR, NASIL YAPILIR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir. Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solnum yetmezlikli hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Entübasyon uygulanan hastaya entübe hasta denir. Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon"