Enfeksiyonları bloke eden suni virüs keşfi

Araştırmacılar, köpeklerde olduğu bilinen fakat insanlara zararı olmayan doğal parainfluenza virüsü 5 (PIV 5) bazında, bu virüse enfekte olan hücrelere koronavirüsün dikenlerindekinin benzeri olan S-glikoprotein ürettiren bir gen ekleyerek modifiye bir virüs geliştirdi. Şimdiye kadar testler MERS koronavirüslü fareler üzerinde yapılsa da uzmanlar, bu yöntemin SARS-CoV-2’de de etkili olacağını düşünüyor. Dr. Paul McCray’e göre Kovid-19’a yol açan koronavirüse karşı etkili aşı bulmak an meselesi.