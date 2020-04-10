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Enfeksiyonları bloke eden suni virüs keşfi

Enfeksiyonları bloke eden suni virüs keşfi

ABD'li bilim adamları laboratuvar ortamında Kovid-19'a karşı aşı olarak kullanılabilecek bir virüs geliştirdi.

Araştırmacılar, köpeklerde olduğu bilinen fakat insanlara zararı olmayan doğal parainfluenza virüsü 5 (PIV 5) bazında, bu virüse enfekte olan hücrelere koronavirüsün dikenlerindekinin benzeri olan S-glikoprotein ürettiren bir gen ekleyerek modifiye bir virüs geliştirdi. Şimdiye kadar testler MERS koronavirüslü fareler üzerinde yapılsa da uzmanlar, bu yöntemin SARS-CoV-2’de de etkili olacağını düşünüyor. Dr. Paul McCray’e göre Kovid-19’a yol açan koronavirüse karşı etkili aşı bulmak an meselesi. 


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